Novo Nordisk will die US-Listenpreise für seine beliebten Medikamente zur Gewichtsreduktion und gegen Diabetes, Wegovy und Ozempic, ab dem nächsten Jahr um bis zur Hälfte zu senken.

Im Rahmen der Änderungen werden sowohl Ozempic als auch Wegovy ab dem 1. Januar 2027 für 675 US-Dollar pro Monat gelistet sein. Das ist die Hälfte des aktuellen Preises für das Adipositas-Medikament Wegovy und eine Senkung um 34 Prozent für das Diabetes-Medikament Ozempic. Die Preissenkungen werden auch für die Pillenversionen beider Injektionen gelten.

Novo Nordisk senke die Listenpreise seiner Medikamente zum ersten Mal, sagten Manager. Dies geschieht insbesondere, um die hohen Eigenkosten für Patienten zu senken, die in Krankenversicherungen mit hohem Selbstbehalt eingeschrieben sind oder eine Mitversicherung zahlen, die einem Prozentsatz des Listenpreises entspricht.

"Wir hoffen, dass niedrigere Preise zu einem besseren Zugang und einer besseren Erschwinglichkeit führen werden", sagte Jamey Millar, Executive Vice President für das US-Geschäft von Novo Nordisk, in einem Interview.

Die Senkungen verschärfen einen Preiskrieg mit dem Erzrivalen Eli Lilly in einer der am schnellsten wachsenden und am härtesten umkämpften Kategorien der Pharmabranche. Millionen von Patienten nehmen die sogenannten GLP-1-Medikamente ein. Die Preise haben aber potenzielle weitere Kunden abgeschreckt, entweder weil ihre Krankenversicherungen die Medikamente nicht abdecken oder die von ihren Versicherungen festgelegten Eigenkosten zu hoch sind.

Der weltweite Markt für GLP-1-Medikamente zur Gewichtsreduktion und gegen Diabetes beläuft sich auf rund 72 Milliarden Dollar und wird bis 2030 voraussichtlich auf etwa 139 Milliarden Dollar steigen, wie TD Cowen schätzte.

Deutsche Bank Research und JPMorgan stufen ab

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach dem Studien-Misserfolg von Cagrisema gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach dem Studien-Misserfolg von Cagrisema von 400 auf 275 dänischen Kronen gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Novo Nordisk-Aktien wurden gleichzeitig von "Buy" auf "Hold" abgestuft. "Ich werfe das Handtuch", schrieb Emmanuel Papadakis am Montagnachmittag. Ein Jahr mit nahezu zweistelligem Umsatzrückgang auszusitzen wäre vielleicht gerade noch akzeptabel gewesen, wenn man meine, eine positive Dynamik für die nahe Zukunft zu erkennen, so der Experte. Das Scheitern in der REDIFINE-4-Studie im direkten Vergleich gegen das Abnehmmittel von Eli Lilly habe jedoch eine riesige Kerbe in diese These geschlagen und sein Optimismus für Cagrisema habe sich als Trugschluss erwiesen. Dass Cagrisema Eli Lillys Zepbound nicht unterlegen sein sollte, wäre das absolute Minimum gewesen. Nun bleibe nur noch der starke Marktstart von Wegovy in Pillenform als positives Argument - zu wenig, um die Sorge vor einer drohenden Patentklippe zu umschiffen, so Papadakis.

JPMorgan senkt Novo Nordisk auf 'Neutral' und Ziel auf 250 Kronen

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk nach der enttäuschenden Cagrisema-Vergleichsstudie von 350 auf 250 dänische Kronen gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Der Misserfolg reduziere die Marktchancen des Abnehmpräparats, schrieb Richard Vosser am Montagabend. Seine Schätzungen für das Mittel kappte er für 2027 bis 2030 um bis zu 63 Prozent. In der Folge sinken auch seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Dänen bis 2030 um bis zu 16 und 17 Prozent. Er sieht sich damit nun unter dem Konsens. Die erwarteten Gewinnsteigerungen lägen nur noch auf Augenhöhe mit den Branchengrößen.

Novo Nordisk und United Lab erzielen Studienerfolg mit Adipositas-Mittel

Ein experimentelles Adipositas-Medikament, das Novo Nordisk gemeinsam mit der chinesischen United Laboratories International Holdings entwickelt, hat Patienten in einer klinischen Studie der mittleren Phase in China geholfen Gewicht zu verlieren. Wie Novo Nordisk mitteilte, hat das Medikament UBT251 in der Studie zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von bis zu 19,7 Prozent geführt.

In der Untersuchung, die von der United-Laboratories-Tochter United Biotechnology durchgeführt wurde, habe das Medikament ein sicheres und gut verträgliches Profil aufgewiesen, teilten die Unternehmen weiter mit. Es seien einige leichte bis mittelschwere gastrointestinale Nebenwirkungen aufgetreten, die im Laufe der Zeit abklangen.

Die Patienten hätten im Vergleich zu einem Placebo auch Verbesserungen bei wichtigen sekundären Zielen der Studie gezeigt, darunter Taillenumfang, Blutzucker und Blutdruck, fügten sie hinzu.

Die Unternehmen entwickeln das Medikament gemeinsam im Rahmen einer Vereinbarung im Wert von bis zu 2 Milliarden US-Dollar, die im März vergangenen Jahres unterzeichnet wurde. Die Novo Nordisk-Aktie verliert am Dienstag an ihrer Heimatbörse in Dänemark zeitweise 2,61 Prozent auf 244,85 Dänische Kronen.

