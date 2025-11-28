DAX 23.837 +0,3%ESt50 5.668 +0,3%MSCI World 4.395 -0,1%Top 10 Crypto 11,54 -7,3%Nas 23.366 +0,7%Bitcoin 74.450 -4,5%Euro 1,1611 +0,2%Öl 63,59 +0,6%Gold 4.241 +0,6%
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Asiens Börsen uneins - Nikkei tiefrot -- HUGO BOSS offenbar vor Wechsel an AR-Spitze -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Goldpreis: Höchster Stand seit sechs Wochen Goldpreis: Höchster Stand seit sechs Wochen
Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor
Novo Nordisk Aktie

42,11 EUR -0,54 EUR -1,27 %
STU
39,14 CHF +0,34 CHF +0,88 %
BRX
Marktkap. 188,6 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
Jefferies & Company Inc.

08:01 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 290 auf 270 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Auch nach dem deutlichen Kursrückgang sehe er noch keine guten Argumente, dass die Bewertung des Pharmakonzerns die Talsohle erreicht haben sollte, schrieb Michael Leuchten in seiner Einschätzung vom Sonntagabend. Die Preissenkungen in den USA könnten zwar die Nachfrage steigern und die Patientenbindung verbessern. Doch auf diesem Preisniveau glaube er nicht, dass die Generikahersteller nicht mit den Dänen konkurrieren könnten. Das Problem der Patentklippe bestehe weiter./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 19:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2025 / 19:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
270,00 DKK
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
42,02 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
403,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

08:01 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
28.11.25 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
27.11.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
26.11.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.11.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

