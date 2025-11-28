Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 188,6 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 290 auf 270 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Auch nach dem deutlichen Kursrückgang sehe er noch keine guten Argumente, dass die Bewertung des Pharmakonzerns die Talsohle erreicht haben sollte, schrieb Michael Leuchten in seiner Einschätzung vom Sonntagabend. Die Preissenkungen in den USA könnten zwar die Nachfrage steigern und die Patientenbindung verbessern. Doch auf diesem Preisniveau glaube er nicht, dass die Generikahersteller nicht mit den Dänen konkurrieren könnten. Das Problem der Patentklippe bestehe weiter./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 19:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2025 / 19:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
270,00 DKK
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
42,02 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
403,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
