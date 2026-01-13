DAX25.293 -0,5%Est506.016 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,08 +1,8%Nas23.370 -1,4%Bitcoin82.762 +1,2%Euro1,1655 +0,1%Öl66,12 +1,0%Gold4.615 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Allianz 840400 SAP 716460 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Wall Street im Minus-- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber, Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
Weyerhaeuser: 2026 sollten die Holzpreise steigen - Gewinner von mehr US-Hausbau! Weyerhaeuser: 2026 sollten die Holzpreise steigen - Gewinner von mehr US-Hausbau!
DroneShield-Aktie im Aufwind: Optimistische Analysten und neue Wertpapiere treiben den Kurs DroneShield-Aktie im Aufwind: Optimistische Analysten und neue Wertpapiere treiben den Kurs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Signal für GLP-1-Markt

Novo Nordisk-Aktie und Eli Lilly-Aktie tiefer: FDA streicht Suizidwarnungen von Abnehmmitteln

14.01.26 15:37 Uhr
Novo Nordisk-Aktie und NYSE-Titel Eli Lilly-Aktie uneins: Fortschritt für Abnehmmittel - Heftiger Warnhinweis von FDA gestrichen | finanzen.net

Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat am Dienstag einen bedeutenden Schritt im Regulierungskontext der boomenden Abnehmmedikamente angekündigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
917,40 EUR -4,60 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novo Nordisk
50,90 EUR -0,70 EUR -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• FDA: Keine Warnhinweise auf suizidale Gedanken bei GLP-1-Medikamenten mehr nötig
• Risiko laut Studiendaten nicht erhöht
• Entfernung des Hinweis ebnet Weg für potenzielle Marktausweitung

Wer­bung

Die FDA hat die Hersteller von GLP-1-Gewichtsmedikamenten aufgefordert, Warnhinweise zu einem potenziellen Risiko für suizidale Gedanken von den Etiketten ihrer Abnehmmittel zu entfernen. Das berichtet die Nachrichtenagentur "Reuters". Betroffen davon sind unter anderem auch die Blockbuster-Medikamente "Wegovy" von Novo Nordisk und "Zepbound" von Eli Lilly.

Analyse von Studiendaten zeigt kein erhöhtes Risiko

Die Entscheidung der US-Arzneimittelbehörde folgt laut "Reuters" auf eine umfassende Analyse der vorhandenen Studiendaten. Die Überprüfung umfasste 91 placebokontrollierte Studien mit mehr als 107.000 Patientinnen und Patienten, von denen rund 60.000 GLP-1-Medikamente erhielten, und ergab laut FDA keine Hinweise darauf, dass die Mittel das Risiko für Suizidgedanken oder -verhalten erhöhen würden. Selbst andere psychiatrische Nebenwirkungen wie Angst, Depression oder Reizbarkeit seien nicht häufiger aufgetreten als in der Placebo-Gruppe.

Die bislang auf den Packungen in den USA abgedruckten Warnhinweise stammten aus der Zeit der Erstzulassung der Medikamente und basierten auf Berichten zu älteren Abnehmpräparaten. Sie sollten potenzielle Risiken frühzeitig adressieren. Die aktuelle Entscheidung der FDA markiert nun einen Wendepunkt, der das Sicherheitsprofil dieser Medikamente klarstellt und gleichzeitig regulatorische Unsicherheiten für Hersteller reduziert. In der EU enthielten die Beipackzettel der Arzneimittel keine entsprechenden Warnhinweise.

Wer­bung

Bedeutung für Pharmaunternehmen und Reaktion der Anleger

Für die betroffenen Pharmakonzerne ist dies ein wichtiger Schritt, da mit der Entfernung der Suizidwarnungen der Weg für eine potenzielle weitere Marktausweitung geebnet wird. Ein Sprecher von Novo Nordisk begrüßte laut der Nachrichtenagentur die Empfehlung der FDA, die Warnungen von den Abnehmmedikamenten zu entfernen, während Eli Lilly die sorgfältige Prüfung durch die Behörde lobte und die weitere Zusammenarbeit zur Sicherstellung angemessener Sicherheitsinformationen ankündigte.

Anleger zeigten sich jedoch zunächst zurückhaltend: Nachdem die Novo Nordisk-Aktie am Dienstag in Kopenhagen um 1,11 Prozent auf 383,30 DKK zulegen konnte, geht es heute zeitweise um 1,54 Prozent runter auf 377,40 DKK. Anteilsscheine von Eli Lilly büßten daneben am Dienstag an der NYSE 0,35 Prozent auf 1.077,19 US-Dollar ein und geben im Handel am Mittwoch zeitweise 0,09 Prozent nach auf 1.076,24 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
12.01.2026Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2026Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
05.01.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.01.2026Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2026Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
15.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
12.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
04.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
01.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
24.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
05.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen