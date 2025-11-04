DAX 23.778 -0,7%ESt50 5.624 -0,6%MSCI World 4.340 -0,2%Top 10 Crypto 13,83 +0,3%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.745 +0,3%Euro 1,1483 +0,0%Öl 64,73 +0,6%Gold 3.970 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Nikkei schließt tiefrot -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Overweight für Fresenius SE-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse Overweight für Fresenius SE-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Fresenius SE-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Fresenius SE-Aktie Fresenius SE-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Fresenius SE-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novo Nordisk Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
42,66 EUR +0,38 EUR +0,90 %
STU
42,58 EUR +0,30 EUR +0,70 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 187,57 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

Jefferies & Company Inc.

Novo Nordisk Underperform

10:41 Uhr
Novo Nordisk Underperform
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
42,66 EUR 0,38 EUR 0,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen auf "Underperform" belassen. Umsatz und Gewinn des Pharmakonzerns hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Die Jahresziele seien an das untere Ende der Spanne konkretisiert worden. Für den Umsatzkonsens sieht Leuchten leichten Korrekturbedarf./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Underperform

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
290,00 DKK
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
43,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
432,75 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

10:41 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
10:11 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
31.10.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
31.10.25 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

Dow Jones Preisdeckel Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk fest: Trump verhandelt wohl über günstige Abnehm-Medikamente Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk fest: Trump verhandelt wohl über günstige Abnehm-Medikamente
finanzen.net Wie Experten die Novo Nordisk-Aktie im Oktober einstuften
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie dennoch in Grün: Enttäuschung bei Umsatz- und Gewinnentwicklung - Umsatzprognose gesenkt
finanzen.net Ausblick: Novo Nordisk legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Dow Jones Pfizer klagt wegen Gegengebot für Metsera - Novo Nordisk-Aktie im Minus
TraderFox Pfizer gegen Novo Nordisk: Der Machtkampf um die Zukunft der Abnehmspritze
finanzen.net Führungschaos und Milliardenübernahme: Warum die Pharma-Aktie Novo Nordisk derzeit Anleger verunsichert
dpa-afx Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +22 Prozent
dpa-afx Eli Lilly-Aktie profitiert: Ausblick nach übertroffenen Quartalsergebnissen gesteigert
RTE.ie Novo Nordisk lowers full-year profit guidance
Financial Times Novo Nordisk loses more ground in obesity market
Financial Times Weight-loss wars: $10bn hostile battle pits Pfizer against Novo Nordisk
Benzinga Eli Lilly, Novo Nordisk Stocks Rise on Reported $149 Obesity Drug Deal with White House
Benzinga Eli Lilly, Novo Nordisk Stocks Rise on Reported $149 Obesity Drug Deal with White House
Benzinga Pfizer, Novo Nordisk Intensify Fight For Metsera As Buyout Offers Continue To Climb
MarketWatch Pfizer is losing its fight with Novo Nordisk to get back in the obesity-drug game
MotleyFool Should You Buy Novo Nordisk Stock Before the Huge Investor Update?
RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen