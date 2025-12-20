Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 51 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 51 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 51/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 12.12.2025 und dem 19.12.2025. Stand ist der 19.12.2025.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: SMA Solar
SMA Solar: -12,36 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 29: Nagarro SE
Nagarro SE: -4,74 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 28: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -4,52 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 27: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -3,29 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 26: Siltronic
Siltronic: -3,24 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 25: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -1,42 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 24: PNE
PNE: -1,37 Prozent
Quelle: PNE
Platz 23: Infineon
Infineon: -1,32 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 22: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -1,23 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 21: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -1,07 Prozent
Quelle: evotec
Platz 20: ATOSS Software
ATOSS Software: -1,05 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 19: Sartorius vz
Sartorius vz: -0,83 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 18: Drägerwerk
Drägerwerk: -0,30 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 17: Kontron
Kontron: 0,18 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 16: SAP SE
SAP SE: 0,29 Prozent
Quelle: SAP
Platz 15: Bechtle
Bechtle: 0,56 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 14: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 0,64 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 13: HENSOLDT
HENSOLDT: 0,75 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 12: Nordex
Nordex: 0,77 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 11: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 0,98 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 10: QIAGEN
QIAGEN: 1,03 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 9: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 1,14 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 8: CANCOM SE
CANCOM SE: 1,29 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 7: IONOS
IONOS: 1,53 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 6: JENOPTIK
JENOPTIK: 1,85 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 5: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 2,13 Prozent
Quelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com
Platz 4: TeamViewer
TeamViewer: 2,31 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 3: freenet
freenet: 3,74 Prozent
Quelle: freenet
Platz 2: 1&1
1&1: 4,06 Prozent
Quelle: 1&1 Drillisch
Platz 1: United Internet
United Internet: 6,33 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
