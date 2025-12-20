DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +5,2%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.196 ±-0,0%Euro1,1714 ±-0,0%Öl60,47 +1,3%Gold4.339 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Nike 866993 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Amazon 906866 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX beendet Freitagshandel im Plus -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Micron, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 51 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 51 im Überblick
KW 51: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 51: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 51 im Überblick

20.12.25 03:26 Uhr
TecDAX KW 51: Die größten Gewinner und Verlierer der Woche | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 51 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.566,8 PKT 9,0 PKT 0,25%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 51

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 51/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 12.12.2025 und dem 19.12.2025. Stand ist der 19.12.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: SMA Solar

SMA Solar: -12,36 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 29: Nagarro SE

Nagarro SE: -4,74 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 28: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -4,52 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 27: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -3,29 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Wer­bung

Platz 26: Siltronic

Siltronic: -3,24 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 25: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -1,42 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 24: PNE

PNE: -1,37 Prozent

Quelle: PNE

Platz 23: Infineon

Infineon: -1,32 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 22: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -1,23 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Wer­bung

Platz 21: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -1,07 Prozent

Quelle: evotec

Platz 20: ATOSS Software

ATOSS Software: -1,05 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 19: Sartorius vz

Sartorius vz: -0,83 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 18: Drägerwerk

Drägerwerk: -0,30 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 17: Kontron

Kontron: 0,18 Prozent

Quelle: Kontron

Wer­bung

Platz 16: SAP SE

SAP SE: 0,29 Prozent

Quelle: SAP

Platz 15: Bechtle

Bechtle: 0,56 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 14: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 0,64 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 13: HENSOLDT

HENSOLDT: 0,75 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 12: Nordex

Nordex: 0,77 Prozent

Quelle: Nordex AG

Wer­bung

Platz 11: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 0,98 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 10: QIAGEN

QIAGEN: 1,03 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 9: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 1,14 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 8: CANCOM SE

CANCOM SE: 1,29 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 7: IONOS

IONOS: 1,53 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 6: JENOPTIK

JENOPTIK: 1,85 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Platz 5: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 2,13 Prozent

Quelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com

Platz 4: TeamViewer

TeamViewer: 2,31 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 3: freenet

freenet: 3,74 Prozent

Quelle: freenet

Platz 2: 1&1

1&1: 4,06 Prozent

Quelle: 1&1 Drillisch

Platz 1: United Internet

United Internet: 6,33 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema TecDAX

03:26Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 51 im Überblick
19.12.25Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
19.12.25Watch 'Stranger Things' for Free and More With These T-Mobile Streaming Freebies
19.12.25Daniela Mattheus: Jenoptik wählt neue Aufsichtsratschefin
19.12.25Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel im Plus
19.12.25TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Dezemberr 2025
19.12.25WOCHENVORSCHAU: Termine bis 2. Januar 2026
19.12.25Here's How Much You Would Have Made Owning T-Mobile US Stock In The Last 10 Years
mehr