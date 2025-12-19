DAX in KW 51: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 51/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 12.12.2025 und dem 19.12.2025. Stand ist der 19.12.2025.
Platz 40: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: -4,19 Prozent
Platz 39: Rheinmetall
Rheinmetall: -3,50 Prozent
Platz 38: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -3,00 Prozent
Platz 37: Daimler Truck
Daimler Truck: -2,70 Prozent
Platz 36: BMW
BMW: -2,62 Prozent
Platz 35: BASF
BASF: -2,41 Prozent
Platz 34: Porsche Automobil
Porsche Automobil: -2,10 Prozent
Platz 33: Bayer
Bayer: -1,70 Prozent
Platz 32: Brenntag SE
Brenntag SE: -1,60 Prozent
Platz 31: adidas
adidas: -1,43 Prozent
Platz 30: Infineon
Infineon: -1,32 Prozent
Platz 29: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: -1,26 Prozent
Platz 28: Vonovia SE
Vonovia SE: -0,83 Prozent
Platz 27: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): -0,64 Prozent
Platz 26: Scout24
Scout24: -0,52 Prozent
Platz 25: Siemens
Siemens: -0,44 Prozent
Platz 24: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -0,39 Prozent
Platz 23: Henkel vz
Henkel vz: 0,11 Prozent
Platz 22: SAP SE
SAP SE: 0,29 Prozent
Platz 21: Beiersdorf
Beiersdorf: 0,36 Prozent
Platz 20: Continental
Continental: 0,51 Prozent
Platz 19: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: 0,52 Prozent
Platz 18: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 0,98 Prozent
Platz 17: QIAGEN
QIAGEN: 1,03 Prozent
Platz 16: Airbus SE
Airbus SE: 1,05 Prozent
Platz 15: Hannover Rück
Hannover Rück: 1,15 Prozent
Platz 14: Merck
Merck: 1,23 Prozent
Platz 13: Fresenius SE
Fresenius SE: 1,56 Prozent
Platz 12: Siemens Energy
Siemens Energy: 1,61 Prozent
Platz 11: GEA
GEA: 1,88 Prozent
Platz 10: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: 1,96 Prozent
Platz 9: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 2,13 Prozent
Platz 8: Allianz
Allianz: 2,39 Prozent
Platz 7: Deutsche Börse
Deutsche Börse: 2,56 Prozent
Platz 6: Symrise
Symrise: 2,60 Prozent
Platz 5: RWE
RWE: 2,67 Prozent
Platz 4: Deutsche Bank
Deutsche Bank: 4,35 Prozent
Platz 3: Commerzbank
Commerzbank: 4,36 Prozent
Platz 2: EON SE
EON SE: 4,56 Prozent
Platz 1: Zalando
Zalando: 8,19 Prozent
