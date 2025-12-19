DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,65 +4,2%Nas23.273 +1,2%Bitcoin75.230 +3,2%Euro1,1722 ±-0,0%Öl60,25 +0,9%Gold4.351 +0,4%
DAX-Performance

DAX in KW 51: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

19.12.25 18:02 Uhr
DAX in KW 51: Wer gehört zu den Top-Aktien - und wer zu den Flops? | finanzen.net

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.288,4 PKT 88,9 PKT 0,37%
Charts|News|Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 51 ab

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 51/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 12.12.2025 und dem 19.12.2025. Stand ist der 19.12.2025.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Platz 40: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: -4,19 Prozent

Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com

Platz 39: Rheinmetall

Rheinmetall: -3,50 Prozent

Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 38: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -3,00 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 37: Daimler Truck

Daimler Truck: -2,70 Prozent

Quelle: Daimler Truck AG

Platz 36: BMW

BMW: -2,62 Prozent

Quelle: Teerapun / Shutterstock.com

Platz 35: BASF

BASF: -2,41 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Platz 34: Porsche Automobil

Porsche Automobil: -2,10 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Platz 33: Bayer

Bayer: -1,70 Prozent

Quelle: Bayer AG

Platz 32: Brenntag SE

Brenntag SE: -1,60 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Platz 31: adidas

adidas: -1,43 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 30: Infineon

Infineon: -1,32 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 29: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: -1,26 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 28: Vonovia SE

Vonovia SE: -0,83 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Platz 27: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): -0,64 Prozent

Quelle: AIF

Platz 26: Scout24

Scout24: -0,52 Prozent

Quelle: Scout24

Platz 25: Siemens

Siemens: -0,44 Prozent

Quelle: Siemens

Platz 24: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -0,39 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 23: Henkel vz

Henkel vz: 0,11 Prozent

Quelle: Henkel AG

Platz 22: SAP SE

SAP SE: 0,29 Prozent

Quelle: SAP

Platz 21: Beiersdorf

Beiersdorf: 0,36 Prozent

Quelle: Beiersdorf

Platz 20: Continental

Continental: 0,51 Prozent

Quelle: Continental

Platz 19: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: 0,52 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Platz 18: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 0,98 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 17: QIAGEN

QIAGEN: 1,03 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 16: Airbus SE

Airbus SE: 1,05 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 15: Hannover Rück

Hannover Rück: 1,15 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Platz 14: Merck

Merck: 1,23 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Platz 13: Fresenius SE

Fresenius SE: 1,56 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 12: Siemens Energy

Siemens Energy: 1,61 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Platz 11: GEA

GEA: 1,88 Prozent

Quelle: GEA Group

Platz 10: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: 1,96 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Platz 9: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 2,13 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 8: Allianz

Allianz: 2,39 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 7: Deutsche Börse

Deutsche Börse: 2,56 Prozent

Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Platz 6: Symrise

Symrise: 2,60 Prozent

Quelle: Symrise AG

Platz 5: RWE

RWE: 2,67 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 4: Deutsche Bank

Deutsche Bank: 4,35 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 3: Commerzbank

Commerzbank: 4,36 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 2: EON SE

EON SE: 4,56 Prozent

Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Platz 1: Zalando

Zalando: 8,19 Prozent

Quelle: Hannelore Foerster/Getty Images

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

