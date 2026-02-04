DAX24.405 -0,8%Est505.925 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9600 -5,0%Nas22.905 -1,5%Bitcoin59.001 -4,9%Euro1,1799 -0,1%Öl67,82 -1,6%Gold4.829 -2,7%
EZB-Entscheid im Blick: DAX schwächelt -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Barrick Mining, Peloton, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, QUALCOMM, SAP, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Rheinmetall auf 2100 Euro - 'Buy'

05.02.26 12:49 Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 2200 auf 2100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Finanzausblick auf 2026 sei schwach, schrieb George McWhirter am Donnerstag nach den letzten Signalen der Düsseldorfer an den Kapitalmarkt vor der Bilanzvorlage. Die Auftragslage sei allerdings stark und nehme noch Fahrt auf./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 06:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
12:46Rheinmetall OverweightBarclays Capital
12:31Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
08:01Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
