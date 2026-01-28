QUALCOMM-Aktie sinkt deutlich: Gewinn trotz KI-Boom unter Erwartungen - Umsatz steigt
QUALCOMM hat seine Ergebnisse für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2026 präsentiert. So hat der US-Halbleiterkonzern abgeschnitten.
Werte in diesem Artikel
Am Mittwoch hat QUALCOMM US-nachbörslich seine Bücher geöffnet. Im abgelaufenen Jahresviertel stieg der Gewinn je Aktie von 2,83 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun 2,78 US-Dollar, während Analysten im Vorfeld mit 3,39 US-Dollar gerechnet hatten.
Der Umsatz im ersten Quartal des neuen Fiskaljahres von QUALCOMM belief sich unterdessen auf 12,25 Milliarden US-Dollar. Das lag über der Konsensschätzung der Experten von 12,132 Milliarden US-Dollar und über dem Vorjahreswert von 11,669 Milliarden US-Dollar.
Die QUALCOMM-Aktie reagiert im nachbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeitweise mit Verlusten in Höhe von 7,02 Prozent auf 138,39 US-Dollar.
