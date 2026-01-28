DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -5,2%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.992 -4,7%Euro1,1806 -0,1%Öl68,75 +1,4%Gold4.964 +0,4%
Quartalszahlen im Fokus

QUALCOMM-Aktie sinkt deutlich: Gewinn trotz KI-Boom unter Erwartungen - Umsatz steigt

04.02.26 22:17 Uhr
NASDAQ-Wert QUALCOMM-Aktie verliert stark: Gewinne steigen - bleiben jedoch unter Erwartungen | finanzen.net

QUALCOMM hat seine Ergebnisse für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2026 präsentiert. So hat der US-Halbleiterkonzern abgeschnitten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QUALCOMM Inc.
126,72 EUR 2,46 EUR 1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am Mittwoch hat QUALCOMM US-nachbörslich seine Bücher geöffnet. Im abgelaufenen Jahresviertel stieg der Gewinn je Aktie von 2,83 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun 2,78 US-Dollar, während Analysten im Vorfeld mit 3,39 US-Dollar gerechnet hatten.

Der Umsatz im ersten Quartal des neuen Fiskaljahres von QUALCOMM belief sich unterdessen auf 12,25 Milliarden US-Dollar. Das lag über der Konsensschätzung der Experten von 12,132 Milliarden US-Dollar und über dem Vorjahreswert von 11,669 Milliarden US-Dollar.

Die QUALCOMM-Aktie reagiert im nachbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeitweise mit Verlusten in Höhe von 7,02 Prozent auf 138,39 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, jejim / Shutterstock.com

