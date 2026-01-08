DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,04 -1,2%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.733 -0,4%Euro1,1640 -0,2%Öl63,00 +0,5%Gold4.510 +0,7%
US-Börsen weiter im Höhenflug -- DAX schließt nach Rekord höher -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
09.01.26 22:32 Uhr
Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels stärker | finanzen.net

Der NASDAQ 100 machte zum Handelsende Gewinne.

Schlussendlich kletterte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,02 Prozent auf 25.766,26 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,046 Prozent fester bei 25.518,82 Punkten in den Freitagshandel, nach 25.507,10 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25.811,45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.455,97 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,16 Prozent. Vor einem Monat, am 09.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25.668,69 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25.098,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21.180,96 Punkten gehandelt.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 10,80 Prozent auf 45,55 USD), Lam Research (+ 8,66 Prozent auf 218,36 USD), Applied Materials (+ 6,94 Prozent auf 301,18 USD), ASML (+ 6,66 Prozent auf 1.273,88 USD) und Constellation Energy (+ 6,19 Prozent auf 342,52 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-5,77 Prozent auf 157,33 USD), CoStar Group (-4,68 Prozent auf 58,49 USD), Datadog A (-3,97 Prozent auf 125,49 USD), lululemon athletica (-3,90 Prozent auf 203,90 USD) und QUALCOMM (-2,25 Prozent auf 177,78 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 35.200.735 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,945 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

