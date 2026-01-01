DAX25.026 -1,1%Est505.945 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 -3,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.949 -0,9%Euro1,1634 +0,4%Öl63,71 -0,8%Gold4.668 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX unter Druck -- Bitcoin, D-Wave, Nordex, SAP, Siemens Energy, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: DAX stürzt unter 25.000 Punkte - DAX Put bleibt attraktiv, neuer Trade: Meta Short mit Discount Put Hot Stocks heute: DAX stürzt unter 25.000 Punkte - DAX Put bleibt attraktiv, neuer Trade: Meta Short mit Discount Put
Alphabet-Aktie nach 4-Billionen-Dollar-Marke: Google wehrt sich gegen Suchmaschinen-Monopol-Urteil Alphabet-Aktie nach 4-Billionen-Dollar-Marke: Google wehrt sich gegen Suchmaschinen-Monopol-Urteil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

19.01.26 13:29 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung

Inflation im Euroraum sinkt im Dezember auf 1,9 Prozent

Der Preisdruck in der Eurozone hat im Dezember stärker nachgelassen als zunächst berichtet. Die jährliche Inflationsrate sank auf 1,9 (Vormonat: 2,1) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Vorläufig hatten die Statistiker am 7. Januar einen Rückgang auf 2,0 Prozent gemeldet. Volkwirte hatten eine Bestätigung der ersten Meldung erwartet. Die Kernteuerung gab im Dezember ebenfalls leicht nach. Die Kernrate (ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak) sank auf 2,3 (2,4) Prozent. Die erste Meldung wurde damit bestätigt.

IWF hebt Prognose für Weltwirtschaftswachstum 2026 leicht an

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft in diesem Jahr leicht angehoben und erwartet für 2027 eine nur marginale Wachstumsabschwächung. Wie aus dem aktualisierten Weltwirtschaftsbericht hervorgeht, wurden die Prognosen für die USA, China und den Euroraum, darunter auch Deutschlands, angehoben. Allerdings beruhen die IWF-Prognosen auf der Annahme, dass das im vergangenen Sommer ausgehandelte Zollabkommen zwischen den USA und der EU Bestand hat, was angesichts des Konflikts um Grönland fraglich ist. Der IWF prognostiziert nun für 2025, 2026 und 2027 einen Anstieg des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 3,3 (Oktober-Prognose: 3,2) und 3,3 (3,1) und 3,2 Prozent.

Trump plant "Board of Peace" als UN-Alternative

US-Präsident Donald Trump hat die Idee seines "Gaza Board of Peace" zu einer globalen Organisation erweitert. Diese Organisation soll die Rolle der Konfliktlösung übernehmen, die derzeit bei den Vereinten Nationen liegt. Laut einer Satzung, die an potenzielle Mitglieder versandt wurde, wird für einen ständigen Sitz eine Gebühr von 1 Milliarde Dollar fällig.

Wer­bung

Japans Premierministerin plant Neuwahlen

Japans Premierministerin plant die Auflösung des Unterhauses am kommenden Freitag. Mit vorgezogenen Neuwahlen setzt sie auf eine Stärkung ihres politischen Mandats. "Nachdem wir unmittelbare wirtschaftliche Maßnahmen umgesetzt haben, möchte ich nun einen Gang hochschalten, um unsere politischen Ziele zu diesem Zeitpunkt voranzutreiben", sagte Sanae Takaichi auf einer Pressekonferenz. Sie bestätigte, dass der offizielle Wahlkampf am 27. Januar beginnt und die Abstimmung am 8. Februar stattfinden wird.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2026 07:30 ET (12:30 GMT)