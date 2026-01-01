DAX24.959 -1,3%Est505.926 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,25 -2,6%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.916 -0,9%Euro1,1643 +0,5%Öl64,10 -0,2%Gold4.671 +1,7%
Live-Mitschnitt

Webinar: Krypto zu Jahresbeginn - so startest du richtig mit Digitalwährungen

19.01.26 19:37 Uhr
Webinar: Krypto zu Jahresbeginn - so startest du richtig mit Digitalwährungen | finanzen.net

Mit Krypto ins neue Jahr starten! Wallet, Broker oder ETP? Jan Altmann hat dir im Webinar die sichersten und effizientesten Verwahrungsmöglichkeiten für Bitcoin, Ethereum und Co. gezeigt!

Der Jahresstart ist der perfekte Moment, um das eigene Portfolio neu zu sortieren - auch im Bereich Kryptowährungen. Doch Krypto ist nicht gleich Krypto: Ob selbst verwaltete Wallet, Konto bei einem Kryptobroker oder ETF-ähnliche Krypto-ETPs - jede Variante bringt eigene Chancen, Risiken und Anforderungen mit sich. Bitcoin ist nicht nur das achtwertvollste Asset der Welt, sondern auch ein Rendite-Booster, der in den letzten zehn Jahren alle traditionellen Anlageklassen in den Schatten gestellt hat. Doch der Weg zum Krypto-Investment ist komplex: Wallet, Broker oder ETP?



Hast du das Live-Event verpasst? Kein Problem, du kannst Dir hier die Aufzeichnung anschauen!



Im Mittelpunkt standen die drei gängigsten Wege, Kryptowährungen zu halten: selbstverwaltete Wallets, Konten bei Kryptobrokern und börsengehandelte Krypto-ETPs. Jede dieser Varianten bringt eigene Vorzüge mit - von maximaler Kontrolle über volle Bequemlichkeit bis hin zu regulierten Strukturen fürs Depot. Du hast im Webinar für Krypto-Neulinge und -Profis einen klaren Überblick bekommen, wo sich Kosten verstecken, wie sich Sicherheitsniveaus unterscheiden und welche Lösung für welchen Anlegertyp wirklich Sinn ergibt.

Hör auf, dich von der Komplexität abschrecken zu lassen! Nimm dir die Zeit zum Jahresstart und lerne, welche Verwahrungsstrategie die beste für dich ist. Jan Altmann lieferte dir den detaillierten Überblick, den du für eine fundierte Entscheidung brauchst.



Das Webinar wurde dir präsentiert von Bitwise



Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!
Dein Experte im Webinar



Ihr Experte im Online-Seminar Jan Altmann gilt als Experte börsengehandelte Indexprodukte und befasst sich seit über 20 Jahren mit ETPs und ETF-Investments. Den Anfang der ETFs in Europa hat Altmann maßgeblich mitgestaltet: Während seiner Tätigkeit bei der Deutschen Börse entwickelte er das erste Handels- und Listing-Segment für ETFs in Europa. Später beriet er zahlreiche Anbieter aus Vermögensverwaltung und Index-Industrie zu Produktstrategie, Vertrieb und Marketing. Parallel teilt er seine ETP-Expertise in Seminaren für Profis aus Kapitalanlage, Handel und Vertrieb, unter anderem in Zusammenarbeit mit der Deutschen Börse. Vor seinem Wechsel zu Bitwise war Jan Altmann vier Jahre als Senior ETF Analyst beim bekannten Internetportal justETF.com tätig und hat das ETF-Sparen für Privatanleger bekannt gemacht. Neben der Markt- und ETF-Analyse hatte der ETF-Experte über 25.000 private Anleger live in seinen Webinaren zu Gast und hat den Top10-Investmentpodcast von justETF produziert.




