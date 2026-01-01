DAX25.026 -1,1%Est505.945 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 -3,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.949 -0,9%Euro1,1634 +0,4%Öl63,71 -0,8%Gold4.668 +1,6%
Fernzüge am Ulmer Hauptbahnhof rollen wieder

19.01.26 13:28 Uhr

ULM (dpa-AFX) - Nach rund einer Woche umfangreicher Bauarbeiten am Ulmer Hauptbahnhof rollt dort der Fernverkehr wieder. "Wir haben während der Teilsperrung fristgerecht alle notwendigen und machbaren Arbeiten erledigt", teilte ein Bahnsprecher mit. Seit heute würden die Züge wieder planmäßig rollen.

Seit vergangenem Dienstag mussten sich Reisende wegen der Bauarbeiten auf Umleitungen, Schienenersatzverkehr und Abweichungen einstellen. Gebaut wurde laut Bahn ein elektronisches Stellwerk, weswegen der Fernverkehr den Bahnhof nicht anfahren konnte. Ein eingeschränkter Regionalverkehr war aber möglich.

Bahnhof sollte deutlich länger gesperrt werden

Die Teilsperrung des Ulmer Hauptbahnhofs war laut Bahn der erste Teil des Konzepts für den Bau der neuen Eisenbahninfrastruktur. Eigentlich wollte die Deutsche Bahn Anfang des Jahres für die Inbetriebnahme des neuen elektronischen Stellwerks den Hauptbahnhof der Stadt länger vom Netz abkoppeln. Die Aufteilung auf mehrere Sperrphasen wurde früheren Angaben zufolge aber möglich./bak/DP/mis