DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,13 +11,1%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.586 +1,9%Euro1,1690 -0,3%Öl60,81 ±0,0%Gold4.412 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
ExxonMobil 852549 Chevron 852552 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
Erneuerbare-Energien-ETFs: Chancen und Risiken von Solar-, Wind- oder Wasserstoff-ETFs Erneuerbare-Energien-ETFs: Chancen und Risiken von Solar-, Wind- oder Wasserstoff-ETFs
Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives sieht entscheidende Phase - Musk setzt 2026 auf Robotaxis Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives sieht entscheidende Phase - Musk setzt 2026 auf Robotaxis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Tech der Zukunft

NVIDIA-Aktie als Vorbild: Mizuho-Analyst erkennt Parallelen bei Quantencomputing-Aktien

05.01.26 03:21 Uhr
NVIDIA-Aktie an der Wall Street als Maßstab: Diese Quantencomputing-Aktien könnten folgen | finanzen.net

Ein Mizuho-Analyst sieht im Quantencomputing das Potenzial für eine ähnliche Entwicklung wie bei NVIDIA - und empfiehlt drei Aktien mit ambitionierten Kurszielen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
268,25 EUR 1,25 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
193,40 EUR -3,44 EUR -1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
D-Wave Quantum
24,00 EUR 1,17 EUR 5,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
247,15 EUR -12,65 EUR -4,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IonQ
38,20 EUR -2,10 EUR -5,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
402,65 EUR -10,55 EUR -2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
161,18 EUR 0,82 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rigetti Computing Inc Registered Shs
19,75 EUR 0,55 EUR 2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Mizuho sieht Quantencomputing-Markt bis 2035 bei 205 Milliarden US-Dollar
• Quantencomputing könnte 10.000-fache Leistungssteigerung ermöglichen
• Analyst vergleicht das Potenzial der Branche mit der frühen Entwicklung von NVIDIA

Wer­bung

Quantencomputing als nächste große Compute-Revolution

Mizuho Securities hat am 11. Dezember 2025 die Coverage für drei Quantencomputing-Unternehmen mit jeweils einer Outperform-Bewertung initiiert. Wie MarketWatch unter Berufung auf eine Analystennotiz berichtete, sieht Analyst Vijay Rakesh in der Branche das Potenzial, sich von einem rund 1 Milliarde US-Dollar großen Markt im Jahr 2025 auf etwa 205 Milliarden US-Dollar bis 2035 zu entwickeln - eine Verhundertfachung in zehn Jahren.

Rakesh bezeichnete Quantencomputing in der Notiz als "The Next Big Compute Revolution". Die Technologie verspreche eine grundlegende Transformation im Hochleistungsrechnen und könne eine Leistungssteigerung von mehr als dem 10.000-fachen gegenüber klassischen Computern ermöglichen. Als Anwendungsgebiete nannte der Analyst unter anderem Kryptografie und maschinelles Lernen - Bereiche, in denen herkömmliche Computer an ihre Grenzen stoßen.

Drei Aktien mit unterschiedlichen Ansätzen

Mizuho empfiehlt drei Unternehmen, die jeweils einen eigenen technologischen Ansatz verfolgen:

Wer­bung

IonQ erhält das höchste Kursziel von 90 US-Dollar. Das Unternehmen nutzt die sogenannte Trapped-Ion-Technologie, die sich durch niedrige Fehlerraten und lange Kohärenzzeiten auszeichnet. Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 17 Milliarden US-Dollar ist IonQ das größte der drei Unternehmen.

Rigetti Computing bewertet Rakesh mit einem Kursziel von 50 US-Dollar. Das Unternehmen sei mit seinem supraleitenden Ansatz ein direkter Konkurrent von IBM und Google. Rigetti verfüge über mehr als 450 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln, was laut dem Analysten ausreichen könnte, um den Betrieb bis mindestens 2030 zu finanzieren. Langfristig könnte Rigetti etwa 10 Prozent des Quantencomputing-Marktes erobern.

D-Wave Quantum erhält ein Kursziel von 46 US-Dollar. Rakesh bezeichnet das Unternehmen als "unbestrittenen Marktführer" im Bereich Quantum Annealing - eine Technologie, die sich besonders für Optimierungsprobleme eignet. Auch D-Wave könnte langfristig etwa 10 Prozent des Marktes ausmachen.

Wer­bung

Langfristiges Potenzial trotz kurzfristiger Unsicherheiten

Der Gesamtumsatz aller drei Unternehmen dürfte 2025 bei lediglich rund 140 Millionen US-Dollar liegen. Die kurzfristigen Erlöse könnten "unregelmäßig" ausfallen, da sich die Technologie noch größtenteils in der Forschungs- und Entwicklungsphase befinde. Für Anleger, die nach dem nächsten NVIDIA suchten, biete der Sektor dennoch exponentielles Wachstumspotenzial bis 2035.

Alle drei Unternehmen haben in jüngster Zeit ihre Partnerschaften und Kundenbeziehungen ausgebaut. IonQ ist auf Cloud-Plattformen wie Amazons AWS Braket, Microsoft Azure und Google Cloud verfügbar. Rigetti arbeitet unter anderem mit NVIDIA an einer Integration für hybride Quanten-KI-Systeme. D-Wave hat laut Investing.com eine neue Geschäftseinheit für US-Regierungskunden gegründet.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen