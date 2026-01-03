Supreme Court-Chance

Die Bayer-Aktie zeigt sich zum Jahresbeginn 2026 in beeindruckender Verfassung und markierte ein neues 52-Wochen-Hoch.

• Bayer-Aktie klettert auf 52-Wochen-Hoch

• Anleger spekulieren auf positive Entscheidung des US Supreme Court im Glyphosat-Rechtsstreit

• Analysten zuversichtlich



Glyphosat-Entscheidung könnte Wendepunkt markieren

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht die Hoffnung auf eine richtungsweisende Entscheidung des obersten US-Gerichts. Sollte der Supreme Court den Fall annehmen und zugunsten des Leverkusener Konzerns entscheiden, würde dies rund 65.000 anhängigen Klagen die rechtliche Grundlage entziehen. Eine solche Entscheidung wird zwar erst Mitte 2026 erwartet, elektrisiert aber bereits jetzt die Märkte und sorgt für erhebliche Kursbewegungen. Das Gerichtsverfahren gilt als entscheidender Katalysator für die weitere Unternehmensentwicklung.

Analysten-Upgrades

Die Stimmung unter den Experten gegenüber Bayer hat sich zuletzt aufgehellt. Die Berenberg Bank hob ihr Kursziel im Dezember von 30,40 Euro auf 41 Euro an. Die US-Bank JPMorgan verdoppelte ihr Ziel von 25 auf 50 Euro und stufte das Papier auf "Overweight" hoch.

Die Raiffeisen Bank International hat ihre Einschätzung für die Bayer-Aktie im Dezember auf "Halten" angehoben und ein Kursziel von 37 Euro ausgegeben. Die Analysten bezeichnen 2026 als "Schicksalsjahr" für den Konzern. Trotz der begrenzten Wachstumsimpulse in der Pharmapipeline sehen die Experten Potenzial: Ein positives Urteil im Glyphosat-Streit könnte erheblichen Spielraum für Schuldenabbau und strategische Investitionen schaffen. Diese verbesserte Bewertung durch ein renommiertes Finanzhaus unterstützt das gestiegene Anlegervertrauen.

Laut aktuellen TipRanks-Daten wird die Aktie von insgesamt 13 Analysten beobachtet, wobei sieben eine klare Kaufempfehlung ("Buy") aussprechen und sechs das Papier auf "Hold" einstufen. Verkaufsempfehlungen gibt es derzeit keine.

Operative Fortschritte stützen positive Stimmung

Flankiert werden die strategischen Hoffnungen laut boerse-express.com durch operative Erfolge. Das laufende Effizienzprogramm DSO zeigt erste Resultate, und die Zulassung des Medikaments Kerendia in Japan eröffnet zusätzliche Umsatzpotenziale.

Am Montag kletterte die Bayer-Aktie im bisherigen Tageshoch auf 39,06 Euro und damit auf ein neues 52-Wochen-Hoch. Später gewinnt sie via XETRA noch 1,91 Prozent auf 38,73 Euro.

