DAX24.565 +0,3%Est505.837 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 +2,4%Nas23.242 -0,8%Bitcoin76.283 +1,0%Euro1,1721 -0,2%Öl60,31 -1,0%Gold4.369 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Rüstungstitel: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis: Neues Jahr, neues Glück? -- Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
freenet-Aktie fester: Rückkaufprogramm abgeschlossen freenet-Aktie fester: Rückkaufprogramm abgeschlossen
Asien und KI-Fantasie beflügeln Techsektor-Aktien - AIXTRON, SUSS MicroTech und Infineon steigen Asien und KI-Fantasie beflügeln Techsektor-Aktien - AIXTRON, SUSS MicroTech und Infineon steigen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie unter der Lupe

So stuften die Analysten die Bayer-Aktie im vergangenen Monat ein

02.01.26 14:19 Uhr
Analysten-Check: Bayer-Aktie im Dezember 2025 | finanzen.net

Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Bayer-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
37,54 EUR 0,56 EUR 1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Dezember 2025 haben 8 Analysten eine Einschätzung der Bayer-Aktie vorgenommen.

Wer­bung

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bayer mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 34,56 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Bayer auf 37,01 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)41,00 EUR10,7812.12.2025
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR35,1008.12.2025
Barclays Capital30,00 EUR-18,9402.12.2025
DZ BANK--02.12.2025
Merrill Lynch & Co., Inc.35,00 EUR-5,4302.12.2025
JP Morgan Chase & Co.25,00 EUR-32,4502.12.2025
Jefferies & Company Inc.25,00 EUR-32,4502.12.2025
Goldman Sachs Group Inc.38,50 EUR4,0302.12.2025
UBS AG32,00 EUR-13,5402.12.2025

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.2025Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Bayer KaufenDZ BANK
02.12.2025Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
08.12.2025Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer KaufenDZ BANK
02.12.2025Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
02.12.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.11.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
02.12.2025Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen