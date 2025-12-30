Aktie unter der Lupe

Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Bayer-Aktie abgegeben.

Im Dezember 2025 haben 8 Analysten eine Einschätzung der Bayer-Aktie vorgenommen.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bayer mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 34,56 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Bayer auf 37,01 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 41,00 EUR 10,78 12.12.2025 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 35,10 08.12.2025 Barclays Capital 30,00 EUR -18,94 02.12.2025 DZ BANK - - 02.12.2025 Merrill Lynch & Co., Inc. 35,00 EUR -5,43 02.12.2025 JP Morgan Chase & Co. 25,00 EUR -32,45 02.12.2025 Jefferies & Company Inc. 25,00 EUR -32,45 02.12.2025 Goldman Sachs Group Inc. 38,50 EUR 4,03 02.12.2025 UBS AG 32,00 EUR -13,54 02.12.2025

