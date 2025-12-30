So stuften die Analysten die Bayer-Aktie im vergangenen Monat ein
Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Bayer-Aktie abgegeben.
Im Dezember 2025 haben 8 Analysten eine Einschätzung der Bayer-Aktie vorgenommen.
3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bayer mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 34,56 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Bayer auf 37,01 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|41,00 EUR
|10,78
|12.12.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|35,10
|08.12.2025
|Barclays Capital
|30,00 EUR
|-18,94
|02.12.2025
|DZ BANK
|-
|-
|02.12.2025
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|35,00 EUR
|-5,43
|02.12.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|25,00 EUR
|-32,45
|02.12.2025
|Jefferies & Company Inc.
|25,00 EUR
|-32,45
|02.12.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|38,50 EUR
|4,03
|02.12.2025
|UBS AG
|32,00 EUR
|-13,54
|02.12.2025
