Meilenstein für EVOTEC

Bayer-Aktie in Rot: 2a-Studie mit Nierenmedikament startet

04.12.25 12:39 Uhr
Bayer wird klinische Phase-2a-Studie mit Nierenmedikament starten - Aktie sinkt | finanzen.net

Bayer wird mit einem monoklonalen Antikörper eine klinische Phase-2a-Studie starten, der das Fortschreiten von Nierenschäden im Zusammenhang mit dem Alport-Syndrom verhindern könnte, einer seltenen genetischen Erkrankung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
33,65 EUR -0,65 EUR -1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVOTEC SE
5,47 EUR -0,01 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die für Anfang 2026 geplante Verabreichung des Antikörpers an Patienten würde eine Meilensteinzahlung an EVOTEC auslösen, wie der Entwicklungspartner aus Hamburg mitteilte.

Wer­bung

Mit der geplanten placebokontrollierten Gruppenvergleichsstudie soll festgestellt werden, wie zuverlässig das Prüfpräparat BAY 3401016 den Verlust der Nierenfunktion bei Erwachsenen mit rasch fortschreitendem Alport-Syndrom verlangsamen kann, wie Bayer erklärte. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dem Programm sowohl den Fast-Track- als auch den Orphan-Drug-Status gewährt. AS-Erkrankten droht eine frühe terminale Niereninsuffizienz.

Die Bayer-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 1,68 Prozent tiefer bei 33,68 Euro.

DJG/rio/uxd

DOW JONES

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock, 360b / Shutterstock.com

