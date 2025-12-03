DAX23.684 -0,1%Est505.692 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 +2,5%Nas23.442 +0,1%Bitcoin79.507 +1,2%Euro1,1662 +0,3%Öl63,11 +1,2%Gold4.221 +0,4%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- HUGO BOSS mit schwachen Zahlen -- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Analysten zuversichtlich

Bayer-Aktie klettert nach Morgan Stanley-Empfehlung - Erfolg bei Quanti Pediatric-Studie

03.12.25 16:45 Uhr
Bayer-Aktie profitiert von Analystenempfehlung - Erfolg bei Quanti Pediatric-Studie | finanzen.net

Bayer bleiben nach dem zweistelligen Kurssprung vom Vortag auch am Mittwoch weiterhin im Fokus der Anleger.

Bayer hat bei seiner Studie Quanti Pediatric für sein niedrig dosiertes Kontrastmittel die primären und sekundären Endpunkte erreicht. Die Studie untersuchte laut Bayer Gadoquatrane bei Kindern mit bekannter oder vermuteter Erkrankung, die eine kontrastmittelverstärkte Magnetresonanztomographie (MRT) mit einer im Vergleich zu anderen Kontrastmitteln 60 Prozent niedrigeren Gadolinium-Dosis durchliefen. Die Studie habe die primären und sekundären Endpunkte zur Bewertung der Pharmakokinetik und des Sicherheitsprofils von Gadoquatrane erreicht, so Bayer weiter.

Details zu dieser Studie wurden erstmals auf dem diesjährigen Jahreskongress der Radiological Society of North America präsentiert, der vom 30. November bis 4. Dezember 2025 in Chicago, USA, stattfindet. Quanti Pediatric ist Teil von Bayers zulassungsrelevantem klinischen Entwicklungsprogramm Quanti, das auch zwei multinationale Phase-III-Studien bei Erwachsenen umfasste. Basierend auf den positiven Quanti-Daten, einschließlich der pädiatrischen Studie, hat Bayer Zulassungsanträge für Gadoquatrane in Märkten weltweit eingereicht, darunter Japan, den USA, der EU und China. Zulassungsanträge bei weiteren Gesundheitsbehörden plant das Unternehmen für die kommenden Monate.

Bei Zulassung wäre Gadoquatrane laut Bayer das am niedrigsten dosierte makrozyklische Gadolinium-basierte Kontrastmittel in den jeweiligen Märkten.

Analystenempfehlung treibt an

Nach den positiven Nachrichten aus den USA zum Thema Glyphosat bahnt sich eine Neubewertungsstory an. Via XETRA orientierten sich die Aktien der Leverkusener mit zeitweise plus 2,25 Prozent (34,92 Euro) wieder Richtung Vortageshoch bei knapp über 35 Euro. Das war zugleich der höchste Kurs seit Anfang 2024. Im Verlauf werden die Gewinne allerdings etwas geschmälert - zuletzt ging es noch leicht um 0,20 Prozent nach oben auf 34,22 Euro.

Morgan Stanley sprach nun im Rahmen des Pharma-Branchenausblicks auf 2026 eine "taktische Bewertungs-Empfehlung" infolge der Nachrichten aus und setzte ein Kursziel von 40 Euro an. Obendrein verbessere sich grundsätzlich die Lage. Exane BNP Paribas stockte das Kursziel auf 39 Euro auf.

Tags zuvor hatte die Börse gefeiert, dass der Generalanwalt der USA, der sogenannte "Solicitor General", sich dafür ausgesprochen hatte, dass der Supreme Court als höchstes US-Gericht ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung annehmen soll. Bayer erhofft sich ein Grundsatzurteil.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) / DOW JONES

