CrowdStrike-Aktie nach Gewinnsprung dennoch tiefer - Umsatz höher als erwartet

03.12.25 07:17 Uhr
CrowdStrike-Aktie an der NASDAQ mit Verlusten : Cyber-Highflyer schlägt mit Zahlenwerk die Erwartungen | finanzen.net

Als einer der Nachzügler der Berichtssaison hat am Dienstagabend CrowdStrike seine Bücher geöffnet. So liefen die Geschäfte im dritten Quartal.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
445,90 EUR 11,25 EUR 2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für CrowdStrike ist das dritte Geschäftsquartal 2026 mit schwarzen Zahlen zu Ende gegangen. Nach einem Verlust von 0,070 US-Dollar je Aktie vor Jahresfrist verdiente das US-amerikanische Unternehmen für Informationssicherheit und Cybersicherheitstechnologie im aktuellen Berichtsquartal 0,96 US-Dollar. Damit lag das EPS höher als erwartet, die Analystenschätzungen hatten sich zuvor auf 0,939 US-Dollar je Anteilsschein belaufen.

Der Umsatz verbesserte sich daneben von 1,01 Milliarden US-Dollar auf 1,23 Milliarden US-Dollar. Hier übertraf CrowdStrike die Marktschätzungen von 1,21 Milliarden US-Dollar bei den Erlösen.

Ausblick über Erwartungen

CrowdStrike teilte darüber hianus mit, dass der Umsatz im vierten Quartal über den Erwartungen der Analysten liegen dürfte. Der Grund: Die KI-Funktionalität, die das Unternehmen quer durch seine Produkte eingeführt hat, wird stärker genutzt als zuvor angenommen. Die Falcon-Plattform wurde dabei um mehrere KI-basierte Features erweitert - darunter neue Analyse- und Triage-Werkzeuge, die im September vorgestellt wurden. Diese Erweiterungen sind Teil einer größeren Strategie, die Sicherheitsprozesse stärker zu bündeln und Kunden anzusprechen, die Wert auf umfassende, integrierte Lösungen legen.

Konkret stellt das Unternehmen für das laufende vierte Quartal einen Umsatz von 1,29 bis 1,30 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Analysten hatten zuvor im Schnitt 1,22 Milliarden US-Dollar erwartet. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde ebenfalls erhöht - auf 4,80 bis 4,81 Milliarden US-Dollar.

Die CrowdStrike-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ dennoch 3,02 Prozent tiefer bei 500,93 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

