Aktie im Fokus

Siemens Energy-Aktie nach starkem Jahresplus und neuen Rekorden im Minus

03.12.25 16:23 Uhr
Nach Kursrally in diesem Jahr: Siemens Energy-Aktie gibt nach | finanzen.net

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy verzeichnet im laufenden Jahr eine bemerkenswerte Kursentwicklung. Zur Wochenmitte zeigen sich die Titel jedoch schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
114,45 EUR -2,55 EUR -2,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Siemens Energy-Aktie in diesem Jahr mit Kursrally
• Quartalszahlen überzeugen
• Analysten mehrheitlich optimistisch

Wer­bung

Beeindruckende Jahresbilanz mit Potenzial für weitere Höchststände

Die Anteilsscheine von Siemens Energy präsentieren sich im bisherigen Jahresverlauf 2025 in herausragender Verfassung. Am 20. November konnte die Aktie im XETRA-Handel ein neues Allzeithoch bei 118,15 Euro erklimmen. Seit Beginn des Jahres summieren sich die Zugewinne auf 130,35 Prozent (Stand: Schlusskurs vom 02.12.2025).

Zuletzt schwankten die Titel jedoch etwas: Am Montag verlor die Siemens Energy-Aktie zum Start in den letzten Monat des Jahres letztlich 2,39 Prozent auf 112,55 Euro. Am Dienstag legten die Papiere um 3,11 Prozent auf 116,05 Euro zu. Zur Wochenmitte geben die Titel jedoch zeitweise wieder um 1,90 Prozent auf 113,85 Euro nach.

Operative Trendwende durch solide Quartalsergebnisse bestätigt

Die am 14. November 2025 publizierten Geschäftszahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres (Abschluss am 30.09.2025) belegen die erfolgreiche operative Neuausrichtung des Konzerns. Das Ergebnis je Aktie erreichte 0,19 Euro, was eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Verlust von 0,34 Euro je Aktie im entsprechenden Vorjahreszeitraum bedeutet. Parallel dazu kletterten die Erlöse um 7,05 Prozent auf 10,43 Milliarden Euro, nach 9,74 Milliarden Euro im Vorjahr. Diese Kennzahlen unterstreichen die erfolgreiche Implementierung von Sanierungsmaßnahmen und die gestiegene Rentabilität.

Wer­bung

Analysten mehrheitlich optimistisch gestimmt

Die Mehrheit der Finanzexperten beurteilt die Entwicklungsperspektiven von Siemens Energy positiv. Berenberg Bank, Deutsche Bank AG und Jefferies & Company Inc. erteilten Ende November Kaufempfehlungen. RBC Capital Markets bewertet das Papier mit der Einstufung "Outperform". Bemerkenswert erscheint, dass das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 102,11 Euro liegt und somit unterhalb der aktuellen Notierung. Dies könnte darauf hinweisen, dass manche Fachleute nach der kräftigen Aufwärtsbewegung mit einer Konsolidierung rechnen, ohne die langfristigen Wachstumsaussichten grundsätzlich anzuzweifeln.

Analyst Ajay Patel von Goldman Sachs äußerte sich am Montagabend positiv zur Neubewertung von Siemens Energy. Die vom Kapitalmarkttag kommunizierten Konzernziele für 2028 überträfen die Erwartungen deutlich. Mit dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm sei ein weiterer positiver Faktor hinzugekommen.

Deutlich verbesserte Dividendenaussichten

Siemens Energys gestärkte Ertragssituation macht sich auch bei den Dividendenprognosen bemerkbar. Für das Geschäftsjahr 2025 erfolgte bereits eine Ausschüttung von 0,700 Euro je Anteilsschein. Für das folgende Jahr kalkulieren Analysten mit einer markanten Erhöhung auf 1,44 Euro je Aktie, was einer Verdopplung gleichkommt. Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Fachleute einen Gewinn je Aktie von 3,57 Euro, was die dauerhafte Verbesserung der Ertragskraft dokumentiert.

Wer­bung

Sektorenrotation als zusätzlicher Impulsgeber

Neben unternehmensbezogenen Faktoren profitiert das Papier von einer Umschichtung innerhalb der Branchen zum Jahresende. Werte aus dem Energietechniksektor rücken verstärkt in den Fokus von Investoren, die sich angesichts der weltweiten Energietransformation neu aufstellen. Als führender Technologieanbieter für Energieerzeugung und -übertragung steht Siemens Energy im Mittelpunkt dieser Entwicklung.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
02.12.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.11.2025Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
24.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.12.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.11.2025Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
24.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
21.11.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
17.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen