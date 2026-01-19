Ausblick: Steel Newco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Steel Newco wird am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,26 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Steel Newco 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 549,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 29,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Steel Newco 784,0 Millionen USD umsetzen können.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,42 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 5,96 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2,08 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 3,00 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net