DAX24.677 -1,1%Est505.871 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,07 -3,4%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.564 -2,4%Euro1,1720 +0,6%Öl63,52 -1,0%Gold4.730 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
UBS AG beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Sell UBS AG beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Sell
DocMorris-Aktie von höherem Verlust belastet: Kräftiges Wachstum dank E-Rezept in Deutschland DocMorris-Aktie von höherem Verlust belastet: Kräftiges Wachstum dank E-Rezept in Deutschland
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

Deutschland: Stärkster Rückgang der Erzeugerpreise seit Frühjahr 2024

20.01.26 08:24 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Rückgang der Erzeugerpreise in Deutschland hat sich dank niedriger Energiekosten weiter beschleunigt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, fielen im Dezember im Jahresvergleich um 2,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Die Erzeugerpreise sanken damit den zehnten Monat in Folge und so stark wie seit April 2024 nicht mehr. Analysten waren im Schnitt von einem Rückgang um 2,4 Prozent ausgegangen.

Wer­bung

Im gesamten Jahr 2025 lagen die Erzeugerpreise 1,2 Prozent niedriger als im Jahr zuvor. Auch im Monatsvergleich gingen die Erzeugerpreise im Dezember zurück. In dieser Betrachtung meldete das Bundesamt einen Rückgang um 0,2 Prozent, der so von Analysten erwartet worden war.

Der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte misst die Entwicklung der Preise im Bergbau, im Verarbeitenden Gewerbe sowie in der Energie- und Wasserwirtschaft für Produkte von Herstellern - bevor diese in den Handel kommen. Die Erzeugerpreise wirken sich daher auch auf die Verbraucherpreise aus.

Erneut wurden die Erzeugerpreise stark von Kosten für Energie beeinflusst. Diese war im Dezember um 9,7 Prozent billiger als ein Jahr zuvor. Den stärksten Einfluss auf die Jahresrate hatten die Preisrückgänge bei Erdgas mit einem Rückgang um 14,6 Prozent. Auch elektrischer Strom kostete deutlich weniger./jkr/jha/