Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX sackt ab -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
JPMorgan-Aktie leichter: Trump will juristisch gegen US-Bankriesen vorgehen JPMorgan-Aktie leichter: Trump will juristisch gegen US-Bankriesen vorgehen
Netflix-Aktie: Streaming-Riese will nach Warner-Kauf auch die Leinwand dominieren Netflix-Aktie: Streaming-Riese will nach Warner-Kauf auch die Leinwand dominieren
AKTIE IM FOKUS: Hypoport sacken ab - Händler: schwaches Schlussquartal

20.01.26 10:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hypoport SE
108,40 EUR -16,20 EUR -13,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Aktienverkäufen haben Anleger am Dienstag auf Transaktionszahlen von Hypoport für deren Plattform Europace reagiert. Die im SDAX enthaltenen Titel sackten um 12 Prozent auf 108,80 Euro ab auf den niedrigsten Stand seit Mitte November. Sie beendeten damit die jüngste Stabilisierung über der Marke von 120 Euro.

Ein Händler sprach mit Blick auf Europace von einem überraschend schwachen Schlussquartal. Daher sei der Anstieg 2025 hinter der Markterwartung zurückgeblieben. Es deute sich an, dass die Wachstumszahlen von Europace mittlerweile hinter denen des Gesamtmarktes zurückbleiben./bek/jha/

Nachrichten zu Hypoport SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Hypoport SE

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Hypoport SE BuyWarburg Research
14.11.2025Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Hypoport SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Hypoport SE BuyWarburg Research
28.10.2025Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.10.2024Hypoport SE HoldWarburg Research
24.07.2024Hypoport SE HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
12.03.2024Hypoport SE HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
23.01.2024Hypoport SE HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
14.11.2023Hypoport SE HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
06.01.2023Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
07.12.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
15.11.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
18.10.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
23.09.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

