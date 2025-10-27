DAX 24.263 -0,2%ESt50 5.700 -0,2%MSCI World 4.417 +0,0%Top 10 Crypto 15,63 -2,0%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.245 +0,3%Euro 1,1657 +0,1%Öl 64,40 -2,1%Gold 3.901 -2,2%
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Porsche vz. PAG911 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y
Hypoport Aktie

136,20 EUR -3,20 EUR -2,30 %
STU
Marktkap. 969,43 Mio. EUR

KGV 90,63 Div. Rendite 0,00%
WKN 549336

ISIN DE0005493365

Symbol HYPOF

Deutsche Bank AG

Hypoport SE Buy

10:36 Uhr
Hypoport SE Buy
Hypoport SE
136,20 EUR -3,20 EUR -2,30%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 318 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognoseanpassung des Immobilienfinanzierers sei weniger schlimm als es möglicherweise den Anschein habe, schrieb Mengxian Sun in der am Dienstag vorliegenden Reaktion. Das Wachstum habe die Erwartungen bestätigt./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hypoport Buy

Unternehmen:
Hypoport SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
318,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
134,20 €		 Abst. Kursziel*:
136,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
136,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
133,48%
Analyst Name:
Mengxian Sun 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
294,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hypoport SE

10:36 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
23.09.25 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.25 Hypoport Buy Warburg Research
15.08.25 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
12.08.25 Hypoport Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Hypoport SE

Dow Jones Eckdaten für Q3 Hypoport-Aktie knickt ein: Prognose für Umsatz und Rohertrag 2025 gesenkt Hypoport-Aktie knickt ein: Prognose für Umsatz und Rohertrag 2025 gesenkt
dpa-afx ROUNDUP: Hypoport kappt Umsatzprognose und bestätigt Gewinnziel - Aktie verliert
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX beginnt Dienstagshandel im Minus
dpa-afx Hypoport kappt Umsatzprognose und bestätigt Gewinnziel
EQS Group EQS-Adhoc: Hypoport SE: Verdopplung des EBIT in den ersten neun Monaten 2025 und Anpassung der Prognose für Umsatz und Rohertrag
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX sackt letztendlich ab
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX fällt am Mittwochmittag
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX gibt mittags nach
dpa-afx ROUNDUP/Hypoport: Immobilienkredite wachsen im Sommer nicht mehr so stark
EQS Group EQS-Adhoc: Hypoport SE: Doubling of EBIT in the first nine months of 2025 and adjustment of the revenue and gross profit forecast
EQS Group EQS-News: Hypoport SE: Transaction volume in mortgage finance continues to grow
EQS Group EQS-News: Hypoport delivers strong first half performance
EQS Group EQS-AFR: Hypoport SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Hypoport SE: Significant Increase in Revenue and EBIT in first half of 2025
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Hypoport SE: Business Volume in Private Real Estate Financing Rises Significantly in the First Half of 2025
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
