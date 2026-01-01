DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,33 -3,7%Nas23.601 +0,4%Bitcoin73.636 +0,9%Euro1,1882 -0,1%Öl65,71 -0,9%Gold5.046 +1,3%
Value-Stars-Kolumne

DAX: Bullenszenario trotz Trump nicht vom Tisch

26.01.26 22:09 Uhr

Trump hat mal wieder für einen kräftigen Dämpfer beim DAX gesorgt, nach der Beruhigung der Bedrohungslage hat sich der Index aber schnell erholt. Insgesamt ist die Entwicklung eher als gesund zu werten.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.933,1 PKT 32,4 PKT 0,13%
Charts|News|Analysen
Value-Stars-Deutschland-Index
281,5 PKT 4,9 PKT 1,75%
Charts|News|Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Mit einem kräftigen Hausseschub ist dem DAX in der ersten Januarhälfte ein dynamischer Ausbruch nach oben aus der vorherigen mehrmonatigen Seitwärtsbewegung gelungen. Mitte Januar war der deutsche Leitindex dann allerdings deutlich überkauft, und das bei einem ziemlich bullishen Sentiment. Folgerichtig haben Trumps Grönlandeskapaden die Anleger auf dem falschen Fuß erwischt und zu einem kräftigen Dämpfer geführt. Das bullishe Szenario ist damit aber noch nicht zerstört. [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

