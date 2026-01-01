DAX: Bullenszenario trotz Trump nicht vom Tisch

Value-Stars-Kolumne

Trump hat mal wieder für einen kräftigen Dämpfer beim DAX gesorgt, nach der Beruhigung der Bedrohungslage hat sich der Index aber schnell erholt. Insgesamt ist die Entwicklung eher als gesund zu werten.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Mit einem kräftigen Hausseschub ist dem DAX in der ersten Januarhälfte ein dynamischer Ausbruch nach oben aus der vorherigen mehrmonatigen Seitwärtsbewegung gelungen. Mitte Januar war der deutsche Leitindex dann allerdings deutlich überkauft, und das bei einem ziemlich bullishen Sentiment. Folgerichtig haben Trumps Grönlandeskapaden die Anleger auf dem falschen Fuß erwischt und zu einem kräftigen Dämpfer geführt. Das bullishe Szenario ist damit aber noch nicht zerstört. [...]

