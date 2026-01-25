DAX24.924 +0,1%Est505.946 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 -2,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.032 +1,4%Euro1,1858 -0,3%Öl65,61 -1,0%Gold5.072 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street tiefer erwartet -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
Seltene Erden: Wenn aus Hype endlich Realität wird – MP Materials und USA Rare Earth im Fokus! Seltene Erden: Wenn aus Hype endlich Realität wird – MP Materials und USA Rare Earth im Fokus!
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Fokus: Rheinmetall und OHB bewerben sich wohl für Bundeswehr-"Starlink" - OHB +24% Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Fokus: Rheinmetall und OHB bewerben sich wohl für Bundeswehr-"Starlink" - OHB +24%
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Podcast

Hot Stocks heute: Was uns diese Woche erwartet: MSF, Apple, Tesla, Meta und FED

26.01.26 14:39 Uhr
Hot Stocks heute: Was uns diese Woche erwartet: MSF, Apple, Tesla, Meta und FED | finanzen.net

Gold und Silber knacken Rekorde.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
212,15 EUR 2,05 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
561,10 EUR 3,60 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
394,05 EUR -0,65 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
374,95 EUR -7,75 EUR -2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
Goldpreis
5.065,61 USD 82,72 USD 1,66%
News
Indizes
DAX 40
24.931,0 PKT 30,3 PKT 0,12%
Charts|News|Analysen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Erwartungen an die Handelswoche. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: finanzen.net

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
23.01.2026Microsoft BuyUBS AG
22.01.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
12.01.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
05.01.2026Microsoft OutperformRBC Capital Markets
03.12.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.2026Microsoft BuyUBS AG
22.01.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
12.01.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
05.01.2026Microsoft OutperformRBC Capital Markets
03.12.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen