DAX24.945 +0,2%Est505.965 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,51 -2,2%Nas23.600 +0,4%Bitcoin73.923 +1,3%Euro1,1878 -0,1%Öl65,59 -1,1%Gold5.090 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Allianz 840400 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Wall Street eröffnet wenig bewegt -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX unentschlossen - Anleger warten auf Impulse US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX unentschlossen - Anleger warten auf Impulse
Infineon-Aktie vor den Zahlen: Analysten setzen auf Wachstum und technologische Stärke Infineon-Aktie vor den Zahlen: Analysten setzen auf Wachstum und technologische Stärke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

EU: WhatsApp muss strengere Regeln des Digital Services Act befolgen

26.01.26 15:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
561,20 EUR 3,70 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Europäische Union wird die Aufsicht über Meta Platforms' WhatsApp verschärfen. Die Messaging-Plattform verfüge über genügend europäische Nutzer, um eine strengere Überwachung gemäß der regulatorischen Vorgaben zu rechtfertigen, teilte die EU mit. WhatsApp werde nun als sehr große Online-Plattform (Very Large Online Platform, kurz VLOP) im Rahmen des Digital Services Act eingestuft. Die Funktion "Channels" der Plattform überschreite die Anzahl der Nutzer der EU-Exekutive für eine solche Einstufung.

Wer­bung

Der Digital Services Act verpflichtet Unternehmen, die als VLOPs eingestuft werden, mehr zu tun, um Nutzer vor illegalen und schädlichen Inhalten zu schützen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2026 09:43 ET (14:43 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
14:46Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
22.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
12.12.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.12.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14:46Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
22.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
12.12.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.12.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen