EU: WhatsApp muss strengere Regeln des Digital Services Act befolgen

DOW JONES--Die Europäische Union wird die Aufsicht über Meta Platforms' WhatsApp verschärfen. Die Messaging-Plattform verfüge über genügend europäische Nutzer, um eine strengere Überwachung gemäß der regulatorischen Vorgaben zu rechtfertigen, teilte die EU mit. WhatsApp werde nun als sehr große Online-Plattform (Very Large Online Platform, kurz VLOP) im Rahmen des Digital Services Act eingestuft. Die Funktion "Channels" der Plattform überschreite die Anzahl der Nutzer der EU-Exekutive für eine solche Einstufung.

Der Digital Services Act verpflichtet Unternehmen, die als VLOPs eingestuft werden, mehr zu tun, um Nutzer vor illegalen und schädlichen Inhalten zu schützen.

January 26, 2026 09:43 ET (14:43 GMT)