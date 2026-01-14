EU: WhatsApp muss strengere Regeln des Digital Services Act befolgen
Von Edith Hancock
DOW JONES--Die Europäische Union wird die Aufsicht über Meta Platforms' WhatsApp verschärfen. Die Messaging-Plattform verfüge über genügend europäische Nutzer, um eine strengere Überwachung gemäß der regulatorischen Vorgaben zu rechtfertigen, teilte die EU mit. WhatsApp werde nun als sehr große Online-Plattform (Very Large Online Platform, kurz VLOP) im Rahmen des Digital Services Act eingestuft. Die Funktion "Channels" der Plattform überschreite die Anzahl der Nutzer der EU-Exekutive für eine solche Einstufung.
Der Digital Services Act verpflichtet Unternehmen, die als VLOPs eingestuft werden, mehr zu tun, um Nutzer vor illegalen und schädlichen Inhalten zu schützen.
