KI-Infrastruktur im Fokus

CoreWeave-Aktie springt hoch: NVIDIA investiert Milliarden und wird Großaktionär

26.01.26 15:55 Uhr

Der Chiphersteller NVIDIA baut seine strategische Allianz mit dem Cloud-Spezialisten CoreWeave massiv aus und sichert sich durch eine Kapitalerhöhung einen zweistelligen Anteil am Unternehmen.

Wer­bung

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen

• NVIDIA erwirbt rund 22,9 Millionen neue Class A Stammaktien für zwei Milliarden US-Dollar

• Chiphersteller kontrolliert nun einen Anteil von 11,5 Prozent an CoreWeave

• Gemeinsame Pläne sehen den Bau von fünf Gigawatt KI-Fabrikkapazität bis zum Jahr 2030 vor Wer­bung Wer­bung Strategischer Schachzug: NVIDIA wird Großaktionär bei CoreWeave Durch ein aktuelles SEC-Filing wurde bekannt, dass NVIDIA seine Beteiligung an dem spezialisierten Cloud-Anbieter CoreWeave drastisch erhöht hat. Wie aus dem Dokument hervorgeht, hielt der Halbleiter-Gigant zum Stichtag 23. Januar 2026 insgesamt 47.213.353 Aktien des Unternehmens, was einem Anteil von 11,5 Prozent entspricht. Die Transaktion wurde im Rahmen einer Privatplatzierung abgewickelt, bei der NVIDIA 22.935.780 neue Class A Stammaktien zu einem Preis von 87,20 US-Dollar pro Aktie erwarb. Damit fließen CoreWeave liquide Mittel in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar zu, um den aggressiven Ausbau der Rechenzentrumskapazitäten voranzutreiben. Vision 2030: Aufbau globaler KI-Fabriken Die Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen geht weit über eine rein finanzielle Beteiligung hinaus. In einer begleitenden Mitteilung erklärten die Partner, ein umfassendes Kooperations-Framework geschaffen zu haben, um die Einführung von Künstlicher Intelligenz auf globaler Ebene zu beschleunigen. "KI tritt in ihre nächste Phase ein und treibt den größten Infrastrukturbau der Menschheitsgeschichte voran", kommentierte Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA, die strategische Partnerschaft. Ziel ist es, bis zum Jahr 2030 KI-Fabriken mit einer Gesamtleistung von mehr als fünf Gigawatt zu errichten, wobei CoreWeave als bevorzugter Partner für den Betrieb dieser hochspezialisierten Anlagen fungiert. Abhängigkeiten und Marktstellung im KI-Sektor Für CoreWeave markiert dieser Schritt einen Meilenstein in der noch jungen Firmengeschichte seit dem Börsengang im März 2025. Michael Intrator, CEO von CoreWeave, betonte die Bedeutung des Zugangs zu neuester Hardware: NVIDIA sei die gefragteste Computing-Plattform in jeder Phase der KI-Entwicklung, und die Blackwell-Architektur biete die effizientesten Lösungen für Inferenz-Anwendungen. Analysten bewerten die Vertiefung der Beziehung positiv, verweisen jedoch auch auf die gegenseitige Abhängigkeit. CoreWeave nutzt NVIDIA-GPUs teilweise als Sicherheit für Finanzierungen, während NVIDIA durch CoreWeave einen verlässlichen Abnehmer für seine High-End-Chips jenseits der großen Hyperscaler sicherstellt. Wer­bung Wer­bung Aktuelle Marktreaktion: CoreWeave-Aktie im Höhenflug An der NASDAQ reagierten die Marktteilnehmer mit deutlichem Optimismus auf die Nachricht des Milliarden-Investments. Die CoreWeave-Aktie notiert zeitweise mit einem kräftigen Plus von 14,16 Prozent bei 106,15 US-Dollar. Im Gegensatz dazu zeigte sich die NVIDIA-Aktie unbeeindruckt von der Meldung und gibt leicht nach. Das Papier verliert zeitweise 0,31 Prozent und handelte bei 187,09 US-Dollar. Die Anleger scheinen derzeit primär das Wachstumspotenzial bei CoreWeave einzupreisen, während NVIDIA als stabiler Ankerinvestor wahrgenommen wird. Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com, Robert Way/Shutterstock.com