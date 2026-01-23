DAX24.931 +0,1%Est505.948 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 -2,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.032 +1,4%Euro1,1855 -0,3%Öl65,54 -1,1%Gold5.066 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street tiefer erwartet -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
Seltene Erden: Wenn aus Hype endlich Realität wird – MP Materials und USA Rare Earth im Fokus! Seltene Erden: Wenn aus Hype endlich Realität wird – MP Materials und USA Rare Earth im Fokus!
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Fokus: Rheinmetall und OHB bewerben sich wohl für Bundeswehr-"Starlink" - OHB +24% Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Fokus: Rheinmetall und OHB bewerben sich wohl für Bundeswehr-"Starlink" - OHB +24%
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Joint Venture

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Fokus: Rheinmetall und OHB bestätigen Kooperationsgespräche - OHB +24%

26.01.26 15:01 Uhr
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Blick: Rheinmetall und OHB führen Gespräche über Zusammenarbeit - OHB +24% | finanzen.net

Der Satellitenhersteller OHB hat Kooperationsgespräche mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall bestätigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
85,40 EUR -2,10 EUR -2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OHB SE
226,00 EUR 53,00 EUR 30,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
57,78 EUR -1,75 EUR -2,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.808,50 EUR -15,00 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dabei gehe es "um eine Zusammenarbeit für die Beteiligung an möglichen Vergabeverfahren der öffentlichen Hand", teilten die Bremer am Montagnachmittag mit ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Zuvor hatten die Financial Times (FT) und das Handelsblatt unter Berufung auf informierte Personen berichtet, die beiden Unternehmen sprächen über eine gemeinsame Bewerbung für ein Satellitenprojekt der Bundeswehr. Es soll sich dabei um die Satellitenkonstellation "SATCOMBw Stufe 4" handeln. Mit mindestens hundert Satelliten sollen bis 2029 Panzer, Schiffe oder Soldaten miteinander vernetzt werden.

Wer­bung

Der Auftragswert könnte laut FT bei bis zu 10 Milliarden Euro liegen. Die Ausschreibung für das Bundeswehr-Projekt könne schon im Februar erfolgen und auch Airbus könnte sich bewerben, berichtete das Handelsblatt. .

So reagieren die Aktien des Rüstungssektors

Auf XETRA gibt die Rheinmetall-Aktie zeitweise 1,15 Prozent auf 1.809,00 Euro ab. RENK fallen daneben um 2,56 Prozent auf 57,93 Euro, HENSOLDT geben um 2,28 Prozent auf 85,55 Euro nach und TKMS sinken um 0,65 Prozent auf 99,15 Euro. Die OHB-Aktie springt um 24,28 Prozent auf 215,00 Euro hoch.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
21.01.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
20.01.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
15.01.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
20.01.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
15.01.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen