DAX24.596 -0,4%Est505.866 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,83 -1,1%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.325 +1,3%Euro1,1707 -0,2%Öl64,08 +0,1%Gold4.864 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX tiefer -- Asiens Börsen uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Bitcoin unter 90.000 US-Dollar - auch andere Kryptowährungen unter Druck: Das belastet den Markt Bitcoin unter 90.000 US-Dollar - auch andere Kryptowährungen unter Druck: Das belastet den Markt
Der lachende Dritte im Handelskrieg: Wie ACM Research von Chinas Chip-Notstand profitiert Der lachende Dritte im Handelskrieg: Wie ACM Research von Chinas Chip-Notstand profitiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net
In eigener Sache

Jetzt noch Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke bei unserem Broker finanzen.net ZERO (bis 31.01.)

21.01.26 09:59 Uhr
finanzen.net ZERO Aktion: Jetzt Neujahrsbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie beim Online Broker von finanzen.net sichern | finanzen.net

Starte mit einem modernen Broker ins Jahr 2026: Eröffne jetzt Dein Depot bei finanzen.net ZERO und sichere Dir eine Aktie, einen ETF-Anteil und bis zu 300 € Wechselprämie!

­

Mehrfacher 'Kostensieger' in allen Depotmodellen
bei Stiftung Warentest (zuletzt in Ausgabe 12/2025)

­

Jetzt ist der ideale Zeitpunkt für Deine Depoteröffnung bei finanzen.net ZERO! Zum Start ins neue Jahr erhältst Du bei finanzen.net ZERO gleich zwei Wertpapiere geschenkt - und bis zu 300 € Wechselprämie.1

 

So einfach funktioniert's:

  • Eröffne hier Dein ZERO-Depot,
  • gib bei der Registrierung den Promo-Code "WINTER2025" ein,
  • führe Deine Trades ohne Ordergebühren aus (bei ZERO fallen lediglich die markt­üblichen Spreads an),
  • nach wenigen Wochen erhältst Du 1 Gratis-Aktie und 1 Anteil am neuen MS­CI World-E­T­F von finanzen.net ins Depot gebucht.1
  • Wenn Du zusätzlich Dein altes Depot überträgst, kannst Du Dir außerdem bis zu 300 € Wechselprämie sichern.1

 

Jetzt informieren und Neujahrsbonus sichern

 

Erhalte eine Aktie im Wert von bis zu 211 Euro

Wenn du im Aktionszeitraum dein ZERO-Depot eröffnest und die Teilnahme­bedingungen erfüllst, erhältst Du eine Aktie im Wert von bis zu 211 Euro (Kurs der Apple-Aktie, Stand: 21.01.2026) in Dein Depot gebucht: Entweder eine Aktie von BioNTech, Apple oder der Commerzbank - der Zufallsgenerator entscheidet.

 

Dazu gibt's den neuen finanzen.net MSCI World E­T­F geschenkt

Finanzen.net hat im September 2025 gemeinsam mit Amundi den finanzen.net MS­CI World UCITS E­T­F (Acc) aufgelegt, der den beliebten Weltaktienindex MS­CI World nachbildet. Im Rahmen der aktuellen Neukundenaktion von finanzen.net ZERO erhältst Du einen E­T­F-Anteil gratis dazu - quasi Dein Einstieg in einen kostenlosen E­T­F-Spar­plan mit einem besonders günstigen MS­CI World-E­T­F (TER nur 0,12 %). Nutze diese Chance noch bis zum 31. Januar 2026!

 

Gut zu wissen: Mit finanzen.net ZERO verbindest Du Dein Tra­ding optimal mit finanzen.net. Handle direkt aus finanzen.net und greife unmittelbar aus finanzen.net auf Dein ZERO-Depot zu.

 

Die Top-Konditionen von finanzen.net ZERO im Überblick

  • Keine unnötigen Kosten und damit mehr Rendite für Dich. Handle alle Aktien, Derivate, ETFs und Fonds wirklich ohne Ordergebühren (zzgl. markt­üblicher Spreads).
  • Ideal zum Vermögensaufbau mit mehr als 10.000 kostenlosen Sparplänen auf Aktien, Krypto, Fonds und ETFs - bereits ab 1 € Sparrate, auf Wunsch mit Dynamisierung, ausführbar wöchentlich, 2-wöchentlich, monatlich oder viertel­jährlich - natür­lich ohne Order­gebühren (zzgl. Spreads).
  • Echte Kryp­tos 24/7 han­deln ohne Depot- oder Verwahr­gebühren, Fremdkosten­pauschalen oder Neben­kosten, Du zahlst nur den Spread und bei Kleinst­orders 1 € Mindermengenzuschlag (sicher ver­wahrt in Deutsch­land)
  • Intelligente Order-Typen wie Trailing Stop Loss, One cancels other (OCO), Limit, Stop Limit und Multiorder helfen Dir, die für Dich optimalen Ein- und Ausstiegs­punkte zu handeln.
  • Investiere per Bruchstückhandel auch mit kleinen Beträgen in große Aktien oder ETFs.
  • Umfassende Trader-Tools wie Profi-Charts, kosten­lose Preis-, Vola- und Order-Alarme, Watchlist, Echtzeit­daten und Depot­statistiken - Deine Basis für fundierte Entscheidungen.
  • Native und robuste Plattform: ein­fach zu bedie­nende Handels­ober­fläche für schnellen und zuver­lässigen Handel.
  • Intuitives Trading und volle Integration in Deutsch­lands größ­tes Börsen­portal finanzen.net
  • ZERO ist mehr­facher "Kosten­sieger" bei Stif­tung Waren­test (zuletzt in Ausgabe 12/2025) und mehr­fach empfohlen von WELT, Finanz­tip, Finanz­fluss und extraETF.
  • Von Kunden geliebt: Tausende Kunden vergeben Top-Bewertungen beim Bewertungs­portal Trust­pilot - und für die ZERO-App (4,7 Sterne im App Store & 4,8 Sterne im Play Store).
  • Alle Features von finanzen.net zero

 

Jetzt kostenlos Depot eröffnen & Geschenke sichern

... oder hier informieren.

 

Unser Versprechen: Du kannst finanzen.net ZERO ohne Risiko testen, es gibt keine De­pot­ge­bühren oder ähnliches. Du kannst alle Wert­papiere ohne Order­gebühren, De­pot­ge­bühren, Fremdkosten­pauschalen handeln (zzgl. marktüblicher Spreads und bei Kleinstorders 1 € Minder­mengenzuschlag). Die Ordergebühren übernehmen unsere Handelspartner für Dich. Solltest Du wider Erwarten nicht zufrieden sein, kannst Du Deinen Account mit wenigen Klicks kündigen.

 

finanzen.net zero ist ein Angebot der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.
1) Bitte beachte die Teilnahme­bedingungen und zeitlichen Befristungen unserer Aktionen.

­

Bildquellen: finanzen.net