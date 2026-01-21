DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -2,7%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.616 +1,7%Euro1,1720 -0,1%Öl64,30 +0,5%Gold4.884 +2,5%
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: Asiens Börsen uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung
Top News
Zwischen Zöllen und Weltordnung: Das ist von Trumps Besuch in Davos zu erwarten
Ausblick: GE Aerospace (ex General Electric) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Heute im Fokus

Trump-Rede in Davos: Asiens Börsen uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung

aktualisiert 21.01.26 07:20 Uhr

QIAGEN: Gerüchte über Strategiewechsel. Renault will in französische Rüstungsindustrie einsteigen. UBS-Aktie: CEO Ermotti zeigt sich hinsichtlich Wachstum optimistisch. Roche-Aktie: Investition in neues Genentech-Werk in North Carolina verdoppelt. Klöckner: Worthington Steel stockt Beteiligung auf.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex zeigte sich am Dienstag mit kräftigen Abgaben.

Der DAX verlor bereits zum Handelsstart deutlich. Auch anschließend verblieb er in der Verlustzone und baute sein Minus noch deutlicher aus. Letztendlich ging er 1,03 Prozent im Minus bei 24.703,12 Einheiten in den Feierabend.
Der TecDAX eröffnete ebenfalls im Minus und behielt seine negative Tendenz im Verlauf bei. Er verabschiedete sich schließlich 0,74 Prozent tiefer bei 3.646,83 Zählern in den Feierabend.

Im Fokus stand weiterhin die Androhung neuer Zölle, die schon am Vortag für Verluste gesorgt hatte. "Da hat man gedacht, wenigstens dies eine große Thema wäre mehr oder weniger erledigt, da geht es schon wieder los - der Zollkrieg", kommentierte Thu Lan Nguyen von der Commerzbank laut der Deutschen Presse-Agentur. So könnten Streit, Zölle, Gegenzölle und Unsicherheit für die Unternehmen dies- und jenseits des Atlantiks drohen.

Netflix-Aktie dennoch mit deutlichen Verlusten: Bilanz weist Gewinn- und Umsatzsprung aus
