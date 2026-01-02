Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Fokus Rohstoffpreise

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Um 20:40 Uhr lag der Goldpreis bei 4.761,87 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Abend 1,95 Prozent höher als am Vortag (4.670,99 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Silberpreis Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Silberpreis um -0,23 Prozent auf 94,48 US-Dollar. Am Vortag standen noch 94,70 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Platinpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 2,52 Prozent auf 2.438,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2.378,50 US-Dollar stand.

Indes gewinnt der Palladiumpreis hinzu. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.840,00 US-Dollar am Vortag auf 1.863,00 US-Dollar nach oben (+1,25Prozent).

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 64,81 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (63,94 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,98 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Zugewinne in Höhe von 1,13 Prozent auf 60,09 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 59,42 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Baumwolle um -0,43 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,65 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Abschläge in Höhe von -0,08 Prozent auf 2,98 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 2,98 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 3,47 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,42 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,55 US-Dollar).

Zudem steigt der Lebendrindpreis. Um 0,57 Prozent verstärkt sich der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf 2,33 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,31 US-Dollar lag.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,24 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,25 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,18 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,69 Prozent auf 3,63 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,61 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Orangensaftpreis um -2,90 Prozent auf 2,02 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Orangensaftpreis bei 2,09 US-Dollar.

Nach 10,56 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Dienstagabend um -0,26 Prozent auf 10,53 US-Dollar gesunken.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,34 Prozent auf 291,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 290,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -0,44 Prozent auf 0,53 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenölpreis noch bei 0,53 US-Dollar.

Zudem gibt der Zuckerpreis am Dienstagabend nach. Um -1,80 Prozent auf 0,15 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Zudem steigt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um 9,14 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:41 Uhr auf 3,89 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,57 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mageres Schwein Preis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mageres Schwein Preis um -0,34 Prozent auf 0,88 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,88 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Milchpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (14,74 US-Dollar) geht es um 0,07 Prozent auf 14,75 US-Dollar nach oben.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nordwärts. Der Heizölpreis gewinnt 2,19 Prozent auf 61,55 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 60,23 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Kohlepreis bergauf. Der Kohlepreis steigt 0,67 Prozent auf 97,85 US-Dollar, nach 97,35 US-Dollar am Vortag.

Daneben verstärkt sich der Reispreis um 0,66 Prozent auf 10,67 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 10,60 US-Dollar.

Daneben wertet der Holzpreis um 20:30 Uhr auf. Es geht 1,82 Prozent auf 616,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 605,50 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net