20.01.26 20:43 Uhr
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.147,78 USD 13,82 USD 0,44%
News
Baumwolle
0,64 USD USD -0,43%
News
Bleipreis
2.011,90 USD -4,60 USD -0,23%
News
Dieselpreis Benzin
1,69 EUR -0,01 EUR -0,35%
News
EEX Strompreis Phelix DE
89,85 EUR -1,45 EUR -1,59%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,87 USD 0,30 USD 8,41%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.756,74 USD 85,75 USD 1,84%
News
Haferpreis
2,98 USD USD -0,08%
News
Heizölpreis
61,55 USD 1,32 USD 2,19%
News
Holzpreis
615,50 USD 10,00 USD 1,65%
News
Kaffeepreis
3,47 USD -0,09 USD -2,42%
News
Kakaopreis
3.347,00 GBP -288,00 GBP -7,92%
News
Kohlepreis
97,85 USD 0,65 USD 0,67%
News
Kupferpreis
13.033,05 USD 33,40 USD 0,26%
News
Lebendrindpreis
2,33 USD 0,01 USD 0,57%
News
Mageres Schwein Preis
0,88 USD USD -0,34%
News
Maispreis
4,24 USD -0,01 USD -0,18%
News
Mastrindpreis
3,63 USD 0,02 USD 0,69%
News
Milchpreis
14,74 USD USD
News
Naphthapreis (European)
512,08 USD 0,99 USD 0,19%
News
Nickelpreis
17.986,50 USD 368,00 USD 2,09%
News
Ölpreis (Brent)
64,48 USD 0,30 USD 0,47%
News
Ölpreis (WTI)
59,86 USD 0,44 USD 0,74%
News
Orangensaftpreis
2,02 USD -0,06 USD -2,90%
News
Palladiumpreis
1.860,50 USD 20,50 USD 1,11%
News
Palmölpreis
4.065,00 MYR 32,00 MYR 0,79%
News
Platinpreis
2.445,00 USD 66,50 USD 2,80%
News
Rapspreis
474,25 EUR 1,75 EUR 0,37%
News
Reispreis
10,67 USD 0,07 USD 0,66%
News
Silberpreis
94,19 USD -0,51 USD -0,54%
News
Sojabohnenmehlpreis
291,50 USD 1,00 USD 0,34%
News
Sojabohnenölpreis
0,53 USD USD -0,44%
News
Sojabohnenpreis
10,53 USD -0,03 USD -0,26%
News
Super Benzin
1,74 EUR -0,00 EUR -0,23%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
189,50 EUR -1,75 EUR -0,92%
News
Zinkpreis
3.183,35 USD -17,75 USD -0,55%
News
Zinnpreis
47.449,00 USD -1.964,50 USD -3,98%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -1,80%
News

Um 20:40 Uhr lag der Goldpreis bei 4.761,87 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Abend 1,95 Prozent höher als am Vortag (4.670,99 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Silberpreis Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Silberpreis um -0,23 Prozent auf 94,48 US-Dollar. Am Vortag standen noch 94,70 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Platinpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 2,52 Prozent auf 2.438,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2.378,50 US-Dollar stand.

Indes gewinnt der Palladiumpreis hinzu. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.840,00 US-Dollar am Vortag auf 1.863,00 US-Dollar nach oben (+1,25Prozent).

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 64,81 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (63,94 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,98 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Zugewinne in Höhe von 1,13 Prozent auf 60,09 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 59,42 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Baumwolle um -0,43 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,65 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Abschläge in Höhe von -0,08 Prozent auf 2,98 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 2,98 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 3,47 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,42 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,55 US-Dollar).

Zudem steigt der Lebendrindpreis. Um 0,57 Prozent verstärkt sich der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf 2,33 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,31 US-Dollar lag.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,24 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,25 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,18 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,69 Prozent auf 3,63 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,61 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Orangensaftpreis um -2,90 Prozent auf 2,02 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Orangensaftpreis bei 2,09 US-Dollar.

Nach 10,56 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Dienstagabend um -0,26 Prozent auf 10,53 US-Dollar gesunken.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,34 Prozent auf 291,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 290,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -0,44 Prozent auf 0,53 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenölpreis noch bei 0,53 US-Dollar.

Zudem gibt der Zuckerpreis am Dienstagabend nach. Um -1,80 Prozent auf 0,15 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Zudem steigt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um 9,14 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:41 Uhr auf 3,89 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,57 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mageres Schwein Preis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mageres Schwein Preis um -0,34 Prozent auf 0,88 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,88 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Milchpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (14,74 US-Dollar) geht es um 0,07 Prozent auf 14,75 US-Dollar nach oben.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nordwärts. Der Heizölpreis gewinnt 2,19 Prozent auf 61,55 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 60,23 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Kohlepreis bergauf. Der Kohlepreis steigt 0,67 Prozent auf 97,85 US-Dollar, nach 97,35 US-Dollar am Vortag.

Daneben verstärkt sich der Reispreis um 0,66 Prozent auf 10,67 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 10,60 US-Dollar.

Daneben wertet der Holzpreis um 20:30 Uhr auf. Es geht 1,82 Prozent auf 616,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 605,50 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

