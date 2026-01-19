DAX24.662 -1,2%Est505.865 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,06 -3,5%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.572 -2,4%Euro1,1726 +0,7%Öl63,70 -0,8%Gold4.727 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX sackt ab -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
JPMorgan-Aktie leichter: Trump will juristisch gegen US-Bankriesen vorgehen JPMorgan-Aktie leichter: Trump will juristisch gegen US-Bankriesen vorgehen
Netflix-Aktie: Streaming-Riese will nach Warner-Kauf auch die Leinwand dominieren Netflix-Aktie: Streaming-Riese will nach Warner-Kauf auch die Leinwand dominieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Konfrontationskurs

JPMorgan-Aktie leichter: Trump will juristisch gegen US-Bankriesen vorgehen

20.01.26 10:06 Uhr
Trump verklagt JPMorgan: Werden politische Spannungen die NYSE-Aktie belasten? | finanzen.net

US-Präsident Donald Trump will die US-Großbank JPMorgan Chase verklagen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JPMorgan Chase & Co.
261,60 EUR -3,70 EUR -1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In den nächsten beiden Wochen werde er die Klage einreichen, kündigte der Republikaner auf der Plattform Truth Social an. Als Grund nannte Trump, JPMorgan ChaseCo habe ihm nach den Protesten vom 6. Januar "fälschlicherweise und unangemessen" das Konto gekündigt. Er legte dafür keine Beweise vor.

Wer­bung

Das Datum dürfte auf die Stürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 durch Trump-Anhänger hinweisen. Damals drangen zahlreiche Demonstranten gewaltsam in das Gebäude des US-Parlaments ein. Dort sollte die Wahl von Trumps damaligem Widersacher, dem Demokraten Joe Biden, offiziell bestätigt werden.

Seither wiederholt Trump immer wieder die widerlegte Behauptung, er sei durch Betrug um den Wahlsieg gebracht worden. Direkt zu Beginn seiner zweiten Amtszeit begnadigte Trump sämtliche Beteiligte der Kapitol-Erstürmung. Auch in seinem neuen Post auf Truth Social schrieb der US-Präsident wieder, die Wahl sei manipuliert worden.

Im vorbörslichen US-Handel an der NYSE verliert die JPMorgan-Aktie zeitweise 1,88 Prozent auf 306,60 US-Dollar.

/rin/DP/zb

WASHINGTON (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: JPMorgan Chase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf JPMorgan Chase

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JPMorgan Chase

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, TK Kurikawa / Shutterstock.com

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.

DatumRatingAnalyst
14.01.2026JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
14.01.2026JPMorgan ChaseCo OverweightBarclays Capital
13.01.2026JPMorgan ChaseCo OverweightBarclays Capital
12.01.2026JPMorgan ChaseCo OverweightBarclays Capital
08.01.2026JPMorgan ChaseCo OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.01.2026JPMorgan ChaseCo OverweightBarclays Capital
13.01.2026JPMorgan ChaseCo OverweightBarclays Capital
12.01.2026JPMorgan ChaseCo OverweightBarclays Capital
08.01.2026JPMorgan ChaseCo OutperformRBC Capital Markets
14.10.2025JPMorgan ChaseCo OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.01.2026JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
15.10.2025JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
16.07.2025JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
20.05.2025JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
14.04.2025JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
19.04.2022JPMorgan ChaseCo SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.10.2021JPMorgan ChaseCo SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2017JPMorgan ChaseCo SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.12.2012JPMorgan ChaseCo verkaufenJMP Securities LLC
21.09.2007Bear Stearns sellPunk, Ziegel & Co

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JPMorgan Chase & Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen