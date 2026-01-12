DAX 25.405 +0,0%ESt50 6.020 +0,1%MSCI World 4.515 -0,2%Top 10 Crypto 12,42 +2,0%Nas 23.650 -0,4%Bitcoin 79.822 +2,2%Euro 1,1648 -0,2%Öl 65,61 +2,0%Gold 4.617 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach US-Inflationsdaten stabil -- Wall Street uneins -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- JPMorgan, Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, im Fokus
Top News
Waurm sich der Euro zum Dollar nach unten bewegt Waurm sich der Euro zum Dollar nach unten bewegt
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

JPMorgan Chase Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
271,50 EUR -6,50 EUR -2,34 %
STU
316,54 USD -7,85 USD -2,42 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 768,43 Mrd. EUR

KGV 12,14 Div. Rendite 2,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850628

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US46625H1005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol JPM

Barclays Capital

JPMorgan ChaseCo Overweight

15:36 Uhr
JPMorgan ChaseCo Overweight
Aktie in diesem Artikel
JPMorgan Chase & Co.
271,50 EUR -6,50 EUR -2,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan nach Zahlen für das Schlussquartal 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 391 US-Dollar belassen. Dank eines überraschend guten Handelsgeschäfts habe die Großbank die Gewinnerwartung übertroffen, schrieb Analyst Jason Goldberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Nettozinseinkommen habe die Erwartungen erreicht, wobei die Nettozinsmarge und die Kredite höher gewesen seien als gedacht und die Kreditqualität stabil gewesen sei. Der 2026er-Ausblick decke sich mit vorherigen Äußerungen./mis/rob/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 13:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 13:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TK Kurikawa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: JPMorgan Chase Overweight

Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 391,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 324,49		 Abst. Kursziel*:
20,50%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 316,54		 Abst. Kursziel aktuell:
23,52%
Analyst Name:
Jason Goldberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 360,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.

15:36 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
12.01.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
08.01.26 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
15.10.25 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
14.10.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

dpa-afx Bilanz JPMorgan-Aktie tiefer: Gewinnrückgang im Schlussquartal - Apple-Card-Integration drückt Ergebnis JPMorgan-Aktie tiefer: Gewinnrückgang im Schlussquartal - Apple-Card-Integration drückt Ergebnis
dpa-afx ROUNDUP: Übernahme von Apple Card zehrt an Gewinn von JPMorgan
finanzen.net Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt zum Start des Dienstagshandels
FSG Trading Idee Trading Idee: JPMorgan Chase mit Zahlen
Dow Jones MARKT USA/Wall Street vor Inflationsdaten im Minus gesehen
finanzen.net Ausblick: JPMorgan Chase legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Montagshandels steigen
finanzen.net NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones steigen
finanzen.net NYSE-Handel Dow Jones in Rot
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About JPMorgan Chase & Co. (JPM) Q4 Earnings
New York Times JPMorgan Made Less Money Last Year, Facing Pressure on Multiple Fronts
MarketWatch Dimon warns Trump’s criticism of Fed’s Powell could boost inflation
Business Times JPMorgan profit falls on one-time Apple card deal charge
Financial Times Dimon warns Trump administration’s attacks on Fed could boost inflation
EN, JPMorgan JPMorganChase Reports Fourth-Quarter and Full-Year 2025 Financial Results
Benzinga Stock Market Today: Nasdaq 100, S&amp;P 500, Dow Jones Futures Lag Ahead Of December CPI Print— JPMorgan, Alphabet, Five9 In Focus (UPDATED)
Benzinga JPMorgan, Delta Air Lines And 3 Stocks To Watch Heading Into Tuesday
RSS Feed
JPMorgan Chase & Co. zu myNews hinzufügen