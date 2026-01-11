DAX25.405 +0,6%Est506.016 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,11 +0,7%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.257 +0,2%Euro1,1670 +0,3%Öl63,94 +1,5%Gold4.594 +1,9%
Expertise vor Bilanz

Ausblick: JPMorgan Chase legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

12.01.26 22:06 Uhr
Ausblick: JPMorgan Chase legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor | finanzen.net

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die anstehende JPMorgan Chase-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JPMorgan Chase & Co.
276,45 EUR -6,95 EUR -2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

JPMorgan Chase wird am 13.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

21 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,88 USD aus. Im letzten Jahr hatte JPMorgan Chase einen Gewinn von 4,81 USD je Aktie eingefahren.

JPMorgan Chase soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46,17 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 31,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 24 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 20,21 USD je Aktie, gegenüber 19,75 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 183,70 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 278,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.

DatumRatingAnalyst
08:46JPMorgan ChaseCo OverweightBarclays Capital
08.01.2026JPMorgan ChaseCo OutperformRBC Capital Markets
15.10.2025JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
14.10.2025JPMorgan ChaseCo OutperformRBC Capital Markets
11.09.2025JPMorgan ChaseCo OutperformRBC Capital Markets
