DAX wenig verändert -- Asiens Börsen freundlich -- US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela -- BayWa, Goldrekord, Fraport, QIAGEN, Rüstungsaktien im Fokus
"Woche der Wahrheit" voraus? DAX erreicht mit Mini-Plus neues Rekordhoch - kaum Ausschläge
Crinetics Pharma - Zulassungserfolg für Palsonify sollte Ergebnis anschieben!
JPMorgan Chase Aktie

278,80 EUR -4,15 EUR -1,47 %
Marktkap. 768,43 Mrd. EUR

KGV 12,14 Div. Rendite 2,00%
Barclays Capital

JPMorgan ChaseCo Overweight

08:46 Uhr
JPMorgan ChaseCo Overweight
JPMorgan Chase & Co.
278,80 EUR -4,15 EUR -1,47%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Jason Goldberg gab am Freitagnachmittag einen Ausblick auf die Zahlen des vierten Geschäftsquartals. Im Vergleich zum Vorquartal rechnet er mit einem höheren Nettozinsertrag, aber saisonbedingt niedrigeren Handelsumsätzen und Investmentbanking-Gebühren. Die Zahlen dürften außerdem etwas höhere Ausgaben sowie weiterhin günstige Kredittrends widerspiegeln./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 15:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JPMorgan Chase Overweight

Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 391,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 329,19		 Abst. Kursziel*:
18,78%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 329,29		 Abst. Kursziel aktuell:
18,74%
Analyst Name:
Jason Goldberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 360,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.

08:46 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
08.01.26 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
15.10.25 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
14.10.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
11.09.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

finanzen.net Expertise vor Bilanz Ausblick: JPMorgan Chase legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: JPMorgan Chase legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Kursziele im Blick: Die Top 5-Performer 2025 im DAX: Wer hat laut Analysten auch 2026 noch Luft nach oben?
TraderFox JPMorgan greift nach der Apple Card! Und setzt mit KI-Governance den nächsten strategischen Doppelzug!
finanzen.net Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt zum Handelsende nach
finanzen.net Amazon-Aktie vor starkem Jahr 2026: Argent Capital Management erwartet KI-Schub
finanzen.net Mittwochshandel in New York: Dow Jones legt nachmittags den Rückwärtsgang ein
finanzen.net NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich schwächer
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus
Benzinga Tim Cook Could Be Replaced By This 25-Year Veteran, JPMorgan Wins Apple Card Business And More: This Week In Appleverse
Benzinga JPMorgan Gears Up For Q4 Print; Here Are The Recent Forecast Changes From Wall Street&#39;s Most Accurate Analysts
Zacks Exploring Analyst Estimates for JPMorgan Chase & Co. (JPM) Q4 Earnings, Beyond Revenue and EPS
Benzinga How To Earn $500 A Month From JPMorgan Stock Ahead Of Q4 Earnings
Benzinga Jamie Dimon&#39;s Grip On US Credit Card Dominance Grows As JPMorgan Wins Apple Card Business From Goldman Sachs
Business Times JPMorgan reaches deal to take over Apple credit card: report
Business Times JPMorgan to replace Goldman as Apple Card issuer
Financial Times JPMorgan to take over Apple’s $20bn credit card portfolio from Goldman Sachs
