DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen vorwiegend höher - Nikkei knackt Rekord -- EZB-Ausblick 2026: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Munich Re, DroneShield, Lufthansa, Nordex, UBS im Fokus

Der deutsche Leitindex dürfte etwas höher in den Handelstag gehen. Der DAX sowie der TecDAX werden mit kleinen Gewinnen erwartet. Der DAX dürfte am Dienstag mit einem leichten Plus in den Handel starten und damit seine Rekordrally fortsetzen. Rückenwind erhält der Index von den positiven Vorgaben aus New York: Dort legten Anleger ihre anfängliche Nervosität über die Diskussion um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed ab und trieben die Leitindizes Dow Jones und S&P 500 erneut auf Rekordniveaus.





Europas Börsen werden stabil erwartet. Der EURO STOXX 50 dürfte kaum verändert in die Dienstagssitzung starten. Die europäischen Aktienmärkte werden am Dienstag voraussichtlich kaum verändert in den Handel starten. Mit den Quartalszahlen von JPMorgan beginnt am Mittag offiziell die US-Berichtssaison. Größere Aufmerksamkeit gilt jedoch den anstehenden Verbraucherpreisdaten für Dezember. Analysten rechnen sowohl bei der Gesamt- als auch bei der Kerninflation mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Nach den durch den Government Shutdown verzerrten November-Zahlen werden die aktuellen Daten als besonders richtungsweisend eingeschätzt.





An der Wall Street ging es am Montag leicht nach oben. Der Dow Jones ging mit einem Abschlag in die neue Handelswoche und verharrte auch anschließend zunächst knapp in der Verlustzone. Im Verlauf konnte er sich jedoch über die Nulllinie vorarbeiten. Letztendlich verzeichnete er Gewinne in Höhe von 0,17 Prozent bei 49.590,14 Punkten.

Auch der NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung mit einem Minus und machte anschließend leichte Gewinne. Er schloss den Handelstag 0,26 Prozent stärker bei 23.733,90 Einheiten ab. Die US-Börsen konnten am Montag ihre anfänglichen Verluste im Tagesverlauf wettmachen und notierten letztlich leicht im Plus. Zuvor hatte der eskalierende Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und Notenbankchef Jerome Powell die Stimmung belastet. Zusätzlich sorgten Trumps Drohungen gegen große Kreditkartenunternehmen wegen ihrer Zinspraktiken für Verunsicherung am Markt. Nach Angaben Powells hat das US-Justizministerium der Notenbank am Freitag Vorladungen zugestellt und mit einer Anklage gedroht. Hintergrund sind Vorwürfe, Powell habe im Zusammenhang mit der seit Jahren laufenden Sanierung von Fed-Gebäuden in Washington vor dem Senat falsche Angaben gemacht. Zusätzlich erhöht Trump den Druck auf große Kreditkartenanbieter und droht ihnen wegen ihrer Zinspolitik. "Damit ist eine weitere Eskalationsstufe in Trumps Bestreben erreicht, die Fed nach seinen Vorstellungen umzubauen", hieß es dazu in einem Kommentar der DZ Bank. Der Präsident drängt bereits seit längerem vehement auf eine schnellere Senkung des Leitzinses.