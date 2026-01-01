DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 +0,8%Nas23.671 +0,8%Bitcoin78.227 +0,1%Euro1,1687 +0,4%Öl63,19 +0,3%Gold4.583 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Allianz 840400 Infineon 623100 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 Lufthansa 823212 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet wenig verändert -- Asiens Börsen freundlich -- BayWa trennt sich von Chef -- Goldrekord, Fraport, QIAGEN, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ausblick: JPMorgan Chase legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: JPMorgan Chase legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
"Woche der Wahrheit" voraus? DAX startet am Montag kaum bewegt "Woche der Wahrheit" voraus? DAX startet am Montag kaum bewegt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!
10 vor 9

Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten - Iran-Krise und Fed im Blick

12.01.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist- Iran-Krise und Fed im Fokus | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.261,6 PKT 134,2 PKT 0,53%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.231,8 PKT 82,5 PKT 0,32%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
51.939,9 PKT 822,6 PKT 1,61%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.120,4 PKT 37,5 PKT 0,92%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX dürfte zu Wochenbeginn leicht fallen

Der DAX sowie der TecDAX werden mit leichten Verlusten erwartet.

2. Börsen in Fernost notieren am Montag im Plus

In Tokio gewann der Nikkei 225 am Freitag letztlich 1,61 Prozent auf 51.939,89 Punkte. Am Montag bleibt er jedoch wegen eines Feiertages geschlossen.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite daneben um 0,98 Prozent auf 4.160,75 Zähler.

Wer­bung

Der Hang Seng in Hongkong weist derweil ein Plus von 1,15 Prozent auf 26.537,67 Einheiten aus (MEZ: 08:00).

3. BayWa-Aktie: Neuer Chef muss gehen

Der hoch verschuldete Münchner Mischkonzern BayWa trennt sich wegen interner Querelen von seinem vor weniger als einem Jahr berufenen Vorstandschef Frank Hiller. Zur Nachricht

4. Nestlé-Aktie: Rückruf bestimmter Babynahrung in der Kritik

Nach dem vorsorglichen Rückruf mehrerer Säuglingsnahrungsprodukte durch Nestlé hat die Verbraucherorganisation Foodwatch den Nahrungsmittelkonzern kritisiert. Zur Nachricht

Wer­bung

5. Trump: US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela - Repsol signalisiert Bereitschaft

US-Präsident Donald Trump hat wenige Tage nach den Angriffen in Venezuela Führungskräfte von US-Ölkonzernen gedrängt, sich in dem südamerikanischen Land massiv zu engagieren. Zur Nachricht

6. BVB-Aktie: Frankfurt gegen Dortmund 3:3

Am Ende hatte der packende Schlagabtausch von Frankfurt doch zwei Sieger: die Fußball-Fans und den FC Bayern München. Zur Nachricht

7. Goldpreis steigt auf neues Allzeithoch: Iran-Krise und Fed-Debatte im Blick

Die sich weiter zuspitzende Lage im Iran und zunehmende Sorgen über die Unabhängigkeit der US-Notenbank haben den Goldpreis am Montag auf ein weiteres Rekordhoch getrieben. Zur Nachricht

8. Fraport-Aktie: Frankfurter Flughafen muss massive Streichungen bei Flügen vornehmen

Am Frankfurter Flughafen (Fraport) sind am Morgen angesichts von Schneefall und Glatteiswarnungen zahlreiche Flüge gestrichen worden. Zur Nachricht

9. Machtkampf in Washington: Fed-Chef Powell wehrt sich gegen Trumps "Einschüchterung"

Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank spitzt sich weiter zu. Zur Nachricht

10. Euro etwas höher

Der Euro hat am Montag im frühen Handel leicht zugelegt und sich damit weiter von seinem am Freitagnachmittag erreichten Ein-Monats-Tief erholt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1666 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als noch am Freitagabend.

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com