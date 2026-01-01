10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX dürfte zu Wochenbeginn leicht fallen

Der DAX sowie der TecDAX werden mit leichten Verlusten erwartet.

2. Börsen in Fernost notieren am Montag im Plus

In Tokio gewann der Nikkei 225 am Freitag letztlich 1,61 Prozent auf 51.939,89 Punkte. Am Montag bleibt er jedoch wegen eines Feiertages geschlossen.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite daneben um 0,98 Prozent auf 4.160,75 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong weist derweil ein Plus von 1,15 Prozent auf 26.537,67 Einheiten aus (MEZ: 08:00).

3. BayWa-Aktie: Neuer Chef muss gehen

Der hoch verschuldete Münchner Mischkonzern BayWa trennt sich wegen interner Querelen von seinem vor weniger als einem Jahr berufenen Vorstandschef Frank Hiller. Zur Nachricht

4. Nestlé-Aktie: Rückruf bestimmter Babynahrung in der Kritik

Nach dem vorsorglichen Rückruf mehrerer Säuglingsnahrungsprodukte durch Nestlé hat die Verbraucherorganisation Foodwatch den Nahrungsmittelkonzern kritisiert. Zur Nachricht

5. Trump: US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela - Repsol signalisiert Bereitschaft

US-Präsident Donald Trump hat wenige Tage nach den Angriffen in Venezuela Führungskräfte von US-Ölkonzernen gedrängt, sich in dem südamerikanischen Land massiv zu engagieren. Zur Nachricht

6. BVB-Aktie: Frankfurt gegen Dortmund 3:3

Am Ende hatte der packende Schlagabtausch von Frankfurt doch zwei Sieger: die Fußball-Fans und den FC Bayern München. Zur Nachricht

7. Goldpreis steigt auf neues Allzeithoch: Iran-Krise und Fed-Debatte im Blick

Die sich weiter zuspitzende Lage im Iran und zunehmende Sorgen über die Unabhängigkeit der US-Notenbank haben den Goldpreis am Montag auf ein weiteres Rekordhoch getrieben. Zur Nachricht

8. Fraport-Aktie: Frankfurter Flughafen muss massive Streichungen bei Flügen vornehmen

Am Frankfurter Flughafen (Fraport) sind am Morgen angesichts von Schneefall und Glatteiswarnungen zahlreiche Flüge gestrichen worden. Zur Nachricht

9. Machtkampf in Washington: Fed-Chef Powell wehrt sich gegen Trumps "Einschüchterung"

Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank spitzt sich weiter zu. Zur Nachricht

10. Euro etwas höher

Der Euro hat am Montag im frühen Handel leicht zugelegt und sich damit weiter von seinem am Freitagnachmittag erreichten Ein-Monats-Tief erholt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1666 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als noch am Freitagabend.