DAX25.242 -0,1%Est505.988 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +0,8%Nas23.671 +0,8%Bitcoin78.227 +0,1%Euro1,1687 +0,4%Öl63,16 +0,2%Gold4.581 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Allianz 840400 Infineon 623100 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 Lufthansa 823212 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet wenig verändert -- Asiens Börsen freundlich -- BayWa trennt sich von Chef -- Goldrekord, Fraport, QIAGEN, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ausblick: JPMorgan Chase legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: JPMorgan Chase legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
"Woche der Wahrheit" voraus? DAX startet am Montag kaum bewegt "Woche der Wahrheit" voraus? DAX startet am Montag kaum bewegt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!
Unwetterwarnungen

Fraport-Aktie: Frankfurter Flughafen muss massive Streichungen bei Flügen vornehmen

12.01.26 07:20 Uhr
Fraport-Aktie: Flugstreichungen am Frankfurter Drehkreuz im Blick | finanzen.net

Am Frankfurter Flughafen sind am Morgen angesichts von Schneefall und Glatteiswarnungen zahlreiche Flüge gestrichen worden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
74,15 EUR 0,15 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
International Consolidated Airlines S.A.
4,84 EUR -0,15 EUR -2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
8,70 EUR -0,12 EUR -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ryanair
28,57 EUR -0,35 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von den im Tagesverlauf geplanten 1052 Flügen seien 98 annulliert, sagte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport der Deutschen Presse-Agentur, die Zahl könne im Tagesverlauf noch steigen.

Wer­bung

Der Flughafen starte mit einem "angespannten Winterbetrieb" in den Tag, man rechne mit erheblichen Beeinträchtigungen. Der große Winterdienst sei im Einsatz, auch das Rollfeld müsse geräumt werden. Auf den Parkpositionen der Flugzeuge seien 34 Fahrzeuge zur Enteisung der Maschinen im Einsatz.

Die Passagiere würden dringend gebeten, rechtzeitig vor ihrer Reise ihren Flugstatus zu prüfen, für die Anreise entsprechend der Wetterlage mehr Zeit einzuplanen. Zudem sollten sie mindestens drei Stunden vor Abflug am Terminal am Frankfurter Flughafen sein, so die Sprecherin. Der Deutsche Wetterdienst hatte für den Tag eine Unwetterwarnung vor Glatteis für Teile Hessens herausgegeben.

/csc/DP/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Air France-KLM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Air France-KLM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
09.01.2026Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
07.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
06.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
06.01.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.12.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.01.2026Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
07.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
06.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
06.01.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.12.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen