DAX25.285 ±0,0%Est506.042 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,07 -1,4%Nas23.472 -1,0%Bitcoin83.312 ±-0,0%Euro1,1624 -0,2%Öl63,75 -2,5%Gold4.613 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
Portfolio-Update: Westwing: Die Erntezeit steht an Portfolio-Update: Westwing: Die Erntezeit steht an
Nexperia-Konflikt: Amsterdamer Gericht entscheidet Nexperia-Konflikt: Amsterdamer Gericht entscheidet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Verdi: Schwere Tarifverhandlung für Lufthansa-Bodenpersonal

15.01.26 13:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,37 EUR 0,16 EUR 1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einer Forderung nach 6 Prozent mehr Geld geht die Gewerkschaft Verdi in die Tarifverhandlungen für rund 20.000 Bodenbeschäftigte des Lufthansa-Konzerns. Für die unteren Lohngruppen soll es mindestens 250 Euro monatlich mehr geben. Die Verhandlungen beginnen am Montag in Frankfurt.

Wer­bung

"Wir erwarten durchaus schwierige Verhandlungen", sagt Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky. Es sei nicht akzeptabel, dass der Konzern trotz wirtschaftlicher Erfolge für die Beschäftigten kein Geld in die Hand nehmen wolle. "Diese Sichtweise des Konzerns gilt es im Laufe der Verhandlungen zu drehen - mit dem starken Rückhalt der Beschäftigten."

Die Passagiere müssen zum Auftakt der Gespräche in Frankfurt noch keine Warnstreiks fürchten. Die von Verdi vertretenen Berufsgruppen etwa in der Technik, am Check-In oder in der Kundenbetreuung sind aber wie das fliegende Personal im Konfliktfall in der Lage, den Flugbetrieb lahmzulegen. 2024 brachte erst die Schlichtung eine Lösung./ceb/DP/jha

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
10:16Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
09.01.2026Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
07.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
06.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:16Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
09.01.2026Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
07.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
06.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
06.01.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen