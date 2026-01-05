DAX 24.949 +0,3%ESt50 5.925 +0,0%MSCI World 4.487 +0,2%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 80.185 +0,0%Euro 1,1715 -0,1%Öl 62,18 +0,7%Gold 4.471 +0,6%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa von 7,50 auf 7,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Im Jahr 2025 hätten die europäischen Fluggesellschaften von günstigeren Treibstoffpreisen und einer starken Nachfrage profitiert, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er geht davon aus, dass die operativen Ergebnisse (Ebit) auch im Jahr 2026 steigen werden. Sein Sektorfavorit ist die IAG-Aktie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 18:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
7,75 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
8,76 €		 Abst. Kursziel*:
-11,57%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
8,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,47%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

14:36 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
12:36 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
10.12.25 Lufthansa Buy UBS AG
08.12.25 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

dpa-afx Krisengebiet Lufthansa-Aktie stabil: Routen wegen US-Militäreinsatz in Venezuela geändert Lufthansa-Aktie stabil: Routen wegen US-Militäreinsatz in Venezuela geändert
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Lufthansa auf 8 Euro - 'Neutral'
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der MDAX am Dienstagmittag
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Vormittag fester
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Zuschlägen
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag nahe Vortagesschluss
dpa-afx Hamburg Airport: Passagierzahlen bleiben auf Vorjahresniveau
Deutsche Welle Lufthansa and the role of big business in the Holocaust
