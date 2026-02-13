Volvo (B) Aktie
Marktkap. 66,02 Mrd. EURKGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 380 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Nach dem starken Ausverkauf von Aktien im europäischen Transportsektor am Donnerstag könnten sich die Auswirkungen der KI, sollten sie eintreten, zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt leicht negativ auf die Lkw-Hersteller auswirken, schrieb Hemal Bhundia am Freitag. Zwar dürften sich weniger Leerfahren negativ auf den Auftragsersatzzyklus auswirken und effizientere Transportkapazitäten könnten die Preise und damit auch die Auftragslage belasten. Dennoch seien technologische Umbrüche sind nichts Neues. Die Auswirkungen auf die Auftragslage insgesamt sei trotz allem auch recht begrenzt./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 10:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 10:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
