DAX wenig bewegt -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- VW, SAP, TUI, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Krypto, Heidelberg Materials, Alphabet, Palantir, Zalando im Fokus
Kursziel mehr als verdoppelt! Warum die HOCHTIEF-Aktie trotz "Hold" weiter steigt Kursziel mehr als verdoppelt! Warum die HOCHTIEF-Aktie trotz "Hold" weiter steigt
Volvo (B) Aktie

Volvo (B) Aktien-Sparplan
32,38 EUR +0,02 EUR +0,06 %
STU
29,49 CHF +0,01 CHF +0,02 %
BRX
Marktkap. 66,02 Mrd. EUR

KGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

13:46 Uhr
Volvo AB (B)
32,38 EUR 0,02 EUR 0,06%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 380 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Nach dem starken Ausverkauf von Aktien im europäischen Transportsektor am Donnerstag könnten sich die Auswirkungen der KI, sollten sie eintreten, zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt leicht negativ auf die Lkw-Hersteller auswirken, schrieb Hemal Bhundia am Freitag. Zwar dürften sich weniger Leerfahren negativ auf den Auftragsersatzzyklus auswirken und effizientere Transportkapazitäten könnten die Preise und damit auch die Auftragslage belasten. Dennoch seien technologische Umbrüche sind nichts Neues. Die Auswirkungen auf die Auftragslage insgesamt sei trotz allem auch recht begrenzt./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 10:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 10:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
380,00 SEK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
343,70 SEK		 Abst. Kursziel*:
10,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Hemal Bhundia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
340,57 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

13:46 Volvo (B) Buy UBS AG
13.02.26 Volvo (B) Sector Perform RBC Capital Markets
12.02.26 Volvo (B) Buy UBS AG
11.02.26 Volvo (B) Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

