DAX24.899 +0,1%Est505.908 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,60 +0,2%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.809 -0,5%Euro1,1716 -0,1%Öl61,91 +0,2%Gold4.451 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Chevron 852552 Infineon 623100 ExxonMobil 852549 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord um Nulllinie -- DroneShield stärkt Führungsteam -- NVIDIA plant eigene Robotaxis für 2027 -- D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
VW-Aktie gibt nach: Volkswagen und Audi 2025 mit deutlichem Absatzrückgang in den USA VW-Aktie gibt nach: Volkswagen und Audi 2025 mit deutlichem Absatzrückgang in den USA
DAX legt nach neuem Allzeithoch Verschnaufpause ein - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blick DAX legt nach neuem Allzeithoch Verschnaufpause ein - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bestellungen ziehen an

Aktien von Daimler Truck und TRATON begehrt nach ermutigenden Signalen vom US-Markt

06.01.26 10:01 Uhr
Aktien von Daimler Truck und TRATON begehrt: Positive US-Signale sorgen für Aufsehen - Analyst sieht starken Jahresausklang 2025 | finanzen.net

Die Aktien europäischer Nutzfahrzeugbauer sind am Dienstag am europäischen Aktienmarkt begehrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
39,49 EUR 1,55 EUR 4,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TRATON
31,18 EUR -0,30 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
103,00 EUR -0,10 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volvo AB (B)
27,90 EUR 0,14 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am Markt wurde auf Marktdaten aus Nordamerika verwiesen, die im Dezember einen sprunghaften Anstieg der Bestellungen aufwiesen.

Wer­bung

Dies hievt die Titel von Daimler Truck im XETRA-Handel zeitweise 3,95 Prozent ins Plus auf 39,50 Euro, in der Spitze wurden sie erstmals seit Anfang September wieder kurz über 40 Euro gehandelt. Die Titel der Volkswagen-Nutzfahrzeugholding TRATON folgen dem mit einem Anstieg um zeitweise 2,33 Prozent auf 31,56 Euro. Titel des Konkurrenten Volvo werden am Dienstag in Stockholm feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Analyst Klas Bergelind von der Citigroup sprach in einem Kommentar von einem starken Ausklang des Jahres 2025. Er lobte, die Bestellungen für Schwerlast-Lkw der Klasse 8 hätten sich im Dezember im Vergleich zum Vormonat auf 42.700 Einheiten verdoppelt.

Auch im Vorjahresvergleich sei ein Anstieg um 16 Prozent ermutigend, auch wenn dazu wohl Vorbestellungen wegen der Aussicht auf Preiserhöhungen beigetragen hätten. Der Experte sieht das beste Verhältnis von Chancen und Risiken weiterhin bei Daimler Truck.

Wer­bung

/tih/zb

FRANKFURT/STOCKHOLM (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Daimler Truck AG, TRATON GROUP

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
05.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
05.12.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
27.11.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
26.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.12.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
27.11.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
26.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen