2025 schwächer als Autowerte

Die anhaltende Hoffnung auf weniger strenge Regularien beim Verbrennerausstieg hat sich am Donnerstag bei den Aktien von Nutzfahrzeugherstellern bemerkbar gemacht.

Die Titel von Daimler Truck setzten sich mit einem Anstieg um 3,6 Prozent an die DAX-Spitze, zusätzlich angetrieben von einer Kaufempfehlung des US-Analysehauses Morningstar. Im MDAX stiegen die TRATON-Titel um 2,7 Prozent.

Daimler Truck und TRATON hoben sich mit ihrem Kursanstieg positiv ab vom durchwachsenen Börsenumfeld und auch von den Aktien von Pkw-Autobauern: Volkswagenz, Mercedes-Benz und BMW legten deutlich moderater zu.

Einmal mehr war Thema, dass die Europäische Union eine fünfjährige Verschiebung des Verbots von Verbrennungsmotoren erwäge. Damit setzen sich die Spekulationen auf eine Lockerung fort. Wie es heißt, üben mehrere europäische Automobilnationen "massiven Druck" aus. Sie argumentieren, der eigentlich bis 2035 geplante Ausstieg sei zu radikal und gefährde einen der wichtigsten Industriezweige in Europa.

Börsianer sehen unter diesen Umständen Aufholpotenzial im Lkw-Bereich, denn die Kurse von Daimler Truck und TRATON hatten sich 2025 bis November noch schwer getan mit einer positiven Jahresbilanz. Erst eine Rally in den vergangenen Wochen hat die beiden Aktien für 2025 in den positiven Bereich gebracht.

Die Papiere von Volkswagen, BMW und Mercedes haben sich im bisherigen Jahresverlauf deutlich besser präsentiert. Nur der in den MDAX abgestiegene Sportwagenbauer Porsche AG konnte dem positiven Auto-Umfeld bislang nicht folgen.

