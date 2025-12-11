DAX24.190 +0,3%Est505.744 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,10 -3,4%Nas23.654 +0,3%Bitcoin76.836 -2,3%Euro1,1724 +0,3%Öl61,54 -1,6%Gold4.214 -0,4%
Fed senkt Leitzins: DAX etwas fester -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
VW-Werk Zwickau produziert etwas mehr Autos

11.12.25 12:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
107,65 EUR 0,75 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZWICKAU (dpa-AFX) - Das Zwickauer Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Werk baut dieses Jahr wieder etwas mehr Autos. Bis Jahresende werden es rund 212.000 Fahrzeuge sein, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Danny Auerswald, der Deutschen Presse-Agentur. Das ist ein Plus von etwa 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die mögliche Kapazität liegt allerdings bei mehr als 300.000 Fahrzeugen.

Produktion in Dresden läuft aus

In der Zwickauer E-Auto-Fabrik mit aktuell etwa 8.500 Beschäftigten werden sechs Modelle für Volkswagen, Audi und Cupra im Zwei-Schicht-Betrieb hergestellt. Dagegen läuft diesen Monat die Fahrzeugproduktion in der Gläsernen Manufaktur in Dresden aus. Sie gehört ebenso wie das Motorenwerk in Chemnitz ebenfalls zu Volkswagen Sachsen./hum/DP/men

