DAX 24.051 +0,4%ESt50 5.670 +0,1%MSCI World 4.392 +0,0%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 93.168 -2,9%Euro 1,1526 -0,1%Öl 65,01 -0,1%Gold 4.015 +0,3%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Allianz 840400 Humanoid Global A41B76 Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
DAX freundlich -- Chinas Börsen im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- BVB, Lufthansa im Fokus
Aktuelle BSW-Umfrage: Was stellt für Sie derzeit die größte Gefahr für die Aktienmärkte dar?
Nestlé-Aktie gefragt: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch
Volkswagen (VW) vz. Aktie

92,08 EUR +1,96 EUR +2,17 %
STU
Marktkap. 45,67 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403

ISIN DE0007664039

Symbol VLKPF

UBS AG

Volkswagen (VW) vz Neutral

08:06 Uhr
Volkswagen (VW) vz Neutral
Volkswagen (VW) AG Vz.
92,08 EUR 1,96 EUR 2,17%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Hummel warf in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung des dritten Quartals die Frage in den Raum, ob das Glas bei den Wolfsburgern halb voll oder halb leer ist. Er geht unter dem Strich mit leichtem Optimismus in das Jahr 2026. Die geringe Bewertung der Aktien alleine sieht er aber nicht als ausreichendes Kaufargument./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 13:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
90,18 €		 Abst. Kursziel*:
5,34%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
92,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,17%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

