DAX24.295 ±0,0%Est505.734 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 ±0,0%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.343 -1,2%Euro1,1802 +0,3%Öl62,14 +0,2%Gold4.485 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 Infineon 623100 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Wegovy-Tabletten -- Alphabet kauft Intersect -- Palantir, TUI, DroneShield, Rüstungsaktien, Mercedes-Benz, Bitcoin, Gold, Airbus im Fokus
Top News
Aktien von VW, Porsche und Co. dennoch im Minus: EU-Automarkt legt im November weiter zu Aktien von VW, Porsche und Co. dennoch im Minus: EU-Automarkt legt im November weiter zu
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagmittag um die Kurse der Rohstoffe Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagmittag um die Kurse der Rohstoffe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

AKTIEN IM FOKUS: Autowerte schwächeln - Absatzzahlen geben keinen Rückenwind

23.12.25 13:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
92,20 EUR -0,42 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Continental AG
66,20 EUR -0,40 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
59,23 EUR -0,06 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
39,66 EUR 0,06 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
103,20 EUR -0,90 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der deutschen Autobauer haben am Dienstag nach Absatzzahlen für Europa mit überwiegend moderaten Verlusten zu den schwächsten Werten im DAX gehört. Die Volkswagen-Vorzugsaktien (Volkswagen (VW) vz) notierten am späten Mittag als Dax-Schlusslicht ein Prozent tiefer, BMW fielen um 0,6 Prozent. Für die Titel von Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) ging es um 0,4 Prozent abwärts. Die Anteilsscheine der Porsche AG (Porsche vz) büßten 0,2 Prozent ein.

Wer­bung

Der Automarkt in der Europäischen Union verzeichnete im November 2,1 Prozent mehr Neuzulassungen als ein Jahr zuvor. Für die ersten elf Monate belief sich das Plus damit auf 1,4 Prozent. Allerdings liegt der Gesamtabsatz weiter deutlich unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Der Anteil reiner Elektroautos stieg auf fast 17 Prozent.

Unangefochtener Marktführer in der EU bleibt der Volkswagen-Konzern, dessen Marken im November um 3,5 Prozent zulegten. Der Sportwagenbauer Porsche AG aus der VW (Volkswagen (VW) vz)-Gruppe kam jedoch auf ein Minus von gut 28 Prozent. Von den Marken des BMW-Konzerns wurden 4 Prozent mehr Autos zugelassen. Mercedes-Benz hingegen verzeichnete bei den Neuzulassungen einen Rückgang von 3,8 Prozent.

Die Krise im Automobilsektor macht sich auch bei den Dividendenzahlungen für das Geschäftsjahr 2025 bemerkbar: Unter den sieben Dax-Unternehmen, bei denen laut einer Übersicht der Dekabank ein Rückgang der Ausschüttungen erwartet wird, sind fünf Autohersteller beziehungsweise -zulieferer: BMW, Mercedes-Benz, VW, Porsche Holding (Porsche Automobil) und Continental.

Wer­bung

Damit setze sich der negative Trend aus dem Vorjahr fort, heißt es bei der Dekabank: Der "Bedeutungsverlust der deutschen Automobilindustrie" treffe nun "auch mit voller Wucht die Unternehmensgewinne und Dividendenausschüttungen". Deka-Kapitalmarktexperte Joachim Schallmayer prognostiziert: "Mit einer schnellen Rückkehr zur Dividendenstärke ist in dem Sektor nicht zu rechnen."/edh/mis/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
05.12.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
26.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
04.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
03.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) KaufenDZ BANK
30.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.12.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
04.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
31.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen