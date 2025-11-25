Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 55,36 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. 2026 dürfte für die Fahrzeugbranche von global begrenztem Produktionswachstum, Handelsspannungen, einem langsameren Übergang zu Elektrofahrzeugen und chinesischen Marktanteilsgewinnen außerhalb der USA geprägt sein, schrieb Jose M Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Anleger sollten weiter hohe Barmittelzuflüsse, Dividenden und Aktienrückkäufe im Fokus stehen, was für die Premiumhersteller, Reifenproduzenten und einige Nutzfahrzeughersteller spreche. Bei Mercedes-Benz erwartet Asumendi im ersten Quartal ein wichtiges Update zur Geschäftsentwicklung. Bei den Zulieferern stünden 2026 wohl Kostensenkungen im Mittelpunkt./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
58,12 €
|Abst. Kursziel*:
17,00%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
57,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,24%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|08:31
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|08:31
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|08:31
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|06.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research