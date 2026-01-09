Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagnachmittag
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.
Werte in diesem Artikel
Der Bitcoin-Kurs kletterte um 17:10 um 0,45 Prozent auf 90.843,06 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 90.439,35 US-Dollar.
Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,2 Prozent. Bei einem Kurs von 12,04 EUR beträgt die Performance seit Auflage 30,6 Prozent.
Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Litecoin um 0,76 Prozent auf 80,53 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 81,15 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3.083,82 US-Dollar) geht es um 1,04 Prozent auf 3.115,85 US-Dollar nach oben.
Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 655,11 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (642,81 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,91 Prozent.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 2,089 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 17:10 auf 2,089 US-Dollar beziffert.
Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Monero um 8,01 Prozent auf 509,68 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 471,87 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,3911 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3882 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,2252 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2264 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2990 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3017 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,23 Prozent auf 908,54 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 906,46 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1396 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:10 auf 0,1384 US-Dollar beziffert.
Daneben steigt Solana um 2,10 Prozent auf 138,67 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 135,82 US-Dollar.
Nach 13,73 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,62 Prozent auf 13,81 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen wird Chainlink bei 13,21 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Vortag (13,14 US-Dollar).
Währenddessen zeigt sich Sui im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,793 US-Dollar) geht es um 0,35 Prozent auf 1,800 US-Dollar nach oben.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere News
Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com