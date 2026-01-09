DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -0,7%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.835 +0,1%Euro1,1638 ±0,0%Öl63,34 +1,0%Gold4.510 +0,7%
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagnachmittag

11.01.26 17:23 Uhr
Kryptomarkt-Update: Bitcoin, Ripple & Co. entwickeln sich am Nachmittag | finanzen.net

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
72.789,8216 CHF 354,6874 CHF 0,49%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
77.835,1952 EUR 105,3799 EUR 0,14%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
67.778,9619 GBP 322,1520 GBP 0,48%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.313.179,6668 JPY 33.883,9485 JPY 0,24%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
90.888,1941 USD 448,8468 USD 0,50%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.503,3719 CHF 33,4668 CHF 1,35%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.676,8913 EUR 26,4473 EUR 1,00%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.331,0395 GBP 30,8861 GBP 1,34%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
492.255,7991 JPY 5.358,0216 JPY 1,10%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.125,8072 USD 41,9915 USD 1,36%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
111,5081 CHF 2,7293 CHF 2,51%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
119,2373 EUR 2,5071 EUR 2,15%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
103,8319 GBP 2,5292 GBP 2,50%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
21.926,6391 JPY 482,8193 JPY 2,25%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
139,2334 USD 3,4168 USD 2,52%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
725,8377 CHF -0,1710 CHF -0,02%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
776,1487 EUR -2,9280 EUR -0,38%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
675,8710 GBP -0,2406 GBP -0,04%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
142.726,6300 JPY -393,0497 JPY -0,27%
Charts|News
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
906,3091 USD -0,1537 USD -0,02%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,6743 CHF 0,0014 CHF 0,08%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,7903 EUR -0,0048 EUR -0,27%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,5590 GBP 0,0011 GBP 0,07%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
329,2208 JPY -0,5565 JPY -0,17%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 17:10 um 0,45 Prozent auf 90.843,06 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 90.439,35 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,2 Prozent. Bei einem Kurs von 12,04 EUR beträgt die Performance seit Auflage 30,6 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Litecoin um 0,76 Prozent auf 80,53 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 81,15 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3.083,82 US-Dollar) geht es um 1,04 Prozent auf 3.115,85 US-Dollar nach oben.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 655,11 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (642,81 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,91 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 2,089 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 17:10 auf 2,089 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Monero um 8,01 Prozent auf 509,68 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 471,87 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,3911 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3882 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,2252 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2264 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2990 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3017 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,23 Prozent auf 908,54 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 906,46 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1396 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:10 auf 0,1384 US-Dollar beziffert.

Daneben steigt Solana um 2,10 Prozent auf 138,67 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 135,82 US-Dollar.

Nach 13,73 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,62 Prozent auf 13,81 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird Chainlink bei 13,21 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Vortag (13,14 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich Sui im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,793 US-Dollar) geht es um 0,35 Prozent auf 1,800 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

