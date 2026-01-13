Geopolitik im Fokus

Deutsche Rüstungsaktien wie TKMS, Rheinmetall, HENSOLDT und RENK starten stark ins Börsenjahr 2026. Doch ist die Rally nachhaltig?

• TKMS durch milliardenschwere Deutsch-indische Kooperation im Fokus

• Geopolitische Spannungen treiben Rüstungsnachfrage

• Rüstungsaktien starten 2026 mit Kurszuwächsen



Wer­bung Wer­bung

Die Aktien deutscher Rüstungsunternehmen erleben einen dynamischen Start ins Börsenjahr 2026. Vor dem Hintergrund anhaltender globaler Konflikte und wachsender Verteidigungsbudgets rücken Titel wie thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), Rheinmetall, HENSOLDT und RENK verstärkt in den Fokus der Anleger. Die Verteidigungsausgaben vieler Staaten haben sich von kurzfristigen Reaktionen auf Krisen zu langfristig fest eingeplanten Haushaltspositionen entwickelt - ein Trend, der sich zunehmend in den Auftragsbüchern der Branche widerspiegelt.

Internationale Sicherheitslage als struktureller Kurstreiber

Die geopolitische Gemengelage bleibt angespannt. Der Krieg in der Ukraine, Konflikte im Nahen Osten sowie strategische Rivalitäten im indo-pazifischen Raum und in der Arktis sorgen für eine nachhaltige Nachfrage nach moderner Militärtechnik. Wie Investing.com berichtet, treiben diese Entwicklungen langfristige Beschaffungsprogramme voran, da sicherheitspolitische Prioritäten zunehmend planbar in nationale Budgets integriert werden. Für die Rüstungsindustrie bedeutet dies eine deutlich höhere Visibilität bei Umsätzen und Investitionen - ein Aspekt, den die Kapitalmärkte zunehmend einpreisen.

TKMS im Blick: Deutsch-indische Kooperation

Für Aufmerksamkeit sorgt aktuell vor allem thyssenkrupp Marine Systems. Zusätzliche Fantasie kommt durch die geplante Vertiefung der deutsch-indischen Rüstungskooperation auf. Wie die dpa berichtet, haben die Verteidigungsministerien beider Länder während des Indien-Besuchs von Bundeskanzler Friedrich Merz eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Konkret steht im Raum, dass TKMS in Mumbai sechs U-Boote im Wert von rund acht Milliarden Euro bauen soll. Verträge wurden bislang zwar noch nicht abgeschlossen, die Unterzeichnung einer Vereinbarung wird jedoch in Kürze erwartet.

Wer­bung Wer­bung

Indien gilt laut dem Friedensforschungsinstitut SIPRI als größter Rüstungsimporteur der Welt. Zwischen 2019 und 2023 bezog das Land noch rund 36 Prozent seiner Rüstungsgüter aus Russland - mit sinkender Tendenz. Deutsche Rüstungsexporte könnten daher nicht nur wirtschaftlich relevant sein, sondern auch geopolitisch an Bedeutung gewinnen, indem sie Indiens Abhängigkeit von Russland reduzieren (SIPRI, dpa). Entsprechend reagierte die TKMS-Aktie zuletzt mit deutlichen Kursgewinnen und setzte sich zeitweise an die Spitze des MDAX.

Auch Rheinmetall, HENSOLDT und RENK bleiben im Fokus der Anleger

Auch Rheinmetall profitiert weiterhin von der sicherheitspolitischen Lage in Europa. Wie das Unternehmen mitteilte, liefert der Düsseldorfer Konzern fünf Schützenpanzer des Typs Lynx KF41 an die Ukraine. Der Auftragswert beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag, finanziert durch die Bundesrepublik Deutschland. "Als nächster Schritt ist die Beschaffung weiterer Lose einschließlich der Produktion in der Ukraine vorgesehen", erklärte Rheinmetall laut dpa-AFX.

So reagieren die Aktien am Mittwoch

Im noch jungen Börsenjahr 2026 legten Rheinmetall, HENSOLDT und RENK jeweils deutlich zu. Zwar zeigte sich die kurzfristige Kursentwicklung zuletzt im Minus, doch die strukturellen Treiber für den Sektor bleiben laut Experten intakt. Gründe für die Abgaben sind vermutlich Gewinnmitnahmen.

Wer­bung Wer­bung

Für die Papiere von TKMS geht es am Mittwoch via XETRA zeitweise um 3,35 Prozent abwärts auf 92,20 Euro. Die Papiere von Rheinmetall notieren 1,44 Prozent tiefer bei 1.876,50 Euro. HENSOLDT fällt stellenweise um 3,59 Prozent auf 88,70 Euro, während die Titel von RENK um 3,63 Prozent abgeben auf 62,60 Euro.

Redaktion finanzen.net