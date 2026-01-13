DAX25.293 -0,5%Est506.018 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 -0,7%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.457 -0,4%Euro1,1649 ±0,0%Öl66,14 +1,0%Gold4.635 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber mit neuen Rekorden -- Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
Core-Satellite-Strategie: So strukturieren Sie Ihr ETF-Portfolio 2026 Core-Satellite-Strategie: So strukturieren Sie Ihr ETF-Portfolio 2026
Harte Linie gegen Iran: US-Präsident Trump stellt Konsequenzen in Aussicht Harte Linie gegen Iran: US-Präsident Trump stellt Konsequenzen in Aussicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Geopolitik im Fokus

Aktien von TKMS, Rheinmetall & RENK rutschen ab: Gewinnmitnahmen oder Trendwende?

14.01.26 14:45 Uhr
Aktien von TKMS, Rheinmetall, HENSOLDT und RENK in Rot: Kurzfristiger Rücksetzer oder anhaltende Schwäche? | finanzen.net

Deutsche Rüstungsaktien wie TKMS, Rheinmetall, HENSOLDT und RENK starten stark ins Börsenjahr 2026. Doch ist die Rally nachhaltig?

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
88,55 EUR -2,95 EUR -3,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
62,31 EUR -2,84 EUR -4,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.869,50 EUR -27,00 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
92,25 EUR -3,30 EUR -3,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• TKMS durch milliardenschwere Deutsch-indische Kooperation im Fokus
• Geopolitische Spannungen treiben Rüstungsnachfrage
• Rüstungsaktien starten 2026 mit Kurszuwächsen

Wer­bung

Die Aktien deutscher Rüstungsunternehmen erleben einen dynamischen Start ins Börsenjahr 2026. Vor dem Hintergrund anhaltender globaler Konflikte und wachsender Verteidigungsbudgets rücken Titel wie thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), Rheinmetall, HENSOLDT und RENK verstärkt in den Fokus der Anleger. Die Verteidigungsausgaben vieler Staaten haben sich von kurzfristigen Reaktionen auf Krisen zu langfristig fest eingeplanten Haushaltspositionen entwickelt - ein Trend, der sich zunehmend in den Auftragsbüchern der Branche widerspiegelt.

Internationale Sicherheitslage als struktureller Kurstreiber

Die geopolitische Gemengelage bleibt angespannt. Der Krieg in der Ukraine, Konflikte im Nahen Osten sowie strategische Rivalitäten im indo-pazifischen Raum und in der Arktis sorgen für eine nachhaltige Nachfrage nach moderner Militärtechnik. Wie Investing.com berichtet, treiben diese Entwicklungen langfristige Beschaffungsprogramme voran, da sicherheitspolitische Prioritäten zunehmend planbar in nationale Budgets integriert werden. Für die Rüstungsindustrie bedeutet dies eine deutlich höhere Visibilität bei Umsätzen und Investitionen - ein Aspekt, den die Kapitalmärkte zunehmend einpreisen.

TKMS im Blick: Deutsch-indische Kooperation

Für Aufmerksamkeit sorgt aktuell vor allem thyssenkrupp Marine Systems. Zusätzliche Fantasie kommt durch die geplante Vertiefung der deutsch-indischen Rüstungskooperation auf. Wie die dpa berichtet, haben die Verteidigungsministerien beider Länder während des Indien-Besuchs von Bundeskanzler Friedrich Merz eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Konkret steht im Raum, dass TKMS in Mumbai sechs U-Boote im Wert von rund acht Milliarden Euro bauen soll. Verträge wurden bislang zwar noch nicht abgeschlossen, die Unterzeichnung einer Vereinbarung wird jedoch in Kürze erwartet.

Wer­bung

Indien gilt laut dem Friedensforschungsinstitut SIPRI als größter Rüstungsimporteur der Welt. Zwischen 2019 und 2023 bezog das Land noch rund 36 Prozent seiner Rüstungsgüter aus Russland - mit sinkender Tendenz. Deutsche Rüstungsexporte könnten daher nicht nur wirtschaftlich relevant sein, sondern auch geopolitisch an Bedeutung gewinnen, indem sie Indiens Abhängigkeit von Russland reduzieren (SIPRI, dpa). Entsprechend reagierte die TKMS-Aktie zuletzt mit deutlichen Kursgewinnen und setzte sich zeitweise an die Spitze des MDAX.

Auch Rheinmetall, HENSOLDT und RENK bleiben im Fokus der Anleger

Auch Rheinmetall profitiert weiterhin von der sicherheitspolitischen Lage in Europa. Wie das Unternehmen mitteilte, liefert der Düsseldorfer Konzern fünf Schützenpanzer des Typs Lynx KF41 an die Ukraine. Der Auftragswert beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag, finanziert durch die Bundesrepublik Deutschland. "Als nächster Schritt ist die Beschaffung weiterer Lose einschließlich der Produktion in der Ukraine vorgesehen", erklärte Rheinmetall laut dpa-AFX.

So reagieren die Aktien am Mittwoch

Im noch jungen Börsenjahr 2026 legten Rheinmetall, HENSOLDT und RENK jeweils deutlich zu. Zwar zeigte sich die kurzfristige Kursentwicklung zuletzt im Minus, doch die strukturellen Treiber für den Sektor bleiben laut Experten intakt. Gründe für die Abgaben sind vermutlich Gewinnmitnahmen.

Wer­bung

Für die Papiere von TKMS geht es am Mittwoch via XETRA zeitweise um 3,35 Prozent abwärts auf 92,20 Euro. Die Papiere von Rheinmetall notieren 1,44 Prozent tiefer bei 1.876,50 Euro. HENSOLDT fällt stellenweise um 3,59 Prozent auf 88,70 Euro, während die Titel von RENK um 3,63 Prozent abgeben auf 62,60 Euro.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, RENK Group AG

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
13.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.01.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
06.01.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.01.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
06.01.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen