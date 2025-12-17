Rheinmetall Aktie
Marktkap. 73,5 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Analyst Christoph Laskawi verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf den vor Weihnachten bekanntgegebenen Beschluss des Rüstungskonzerns, seine Autosparte innerhalb des ersten Quartals verkaufen zu wollen. Infolgedessen sei die Prognose angepasst worden. Obwohl der Verkaufserlös nicht von Bedeutung sein dürfte, sei der Schritt wegen der so frei werdenden Managementkapazitäten positiv. Rheinmetall könne sich auf das geplante Umsatzwachstum bis 2030 konzentrieren./ck/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
2.100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.742,50 €
|Abst. Kursziel*:
20,52%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.738,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,79%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.152,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|16:56
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|10:06
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
