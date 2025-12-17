DAX 24.903 +0,1%ESt50 5.934 +0,2%MSCI World 4.492 +0,3%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.432 +0,2%Bitcoin 79.743 -0,5%Euro 1,1689 -0,3%Öl 61,55 -0,4%Gold 4.485 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 RENK RENK73 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 ExxonMobil 852549 Allianz 840400 Chevron 852552
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX markiert neue Rekordhochs -- US-Börsen im Plus -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Deutsche Bank AG: Hold-Note für Beiersdorf-Aktie Deutsche Bank AG: Hold-Note für Beiersdorf-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rheinmetall Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.738,50 EUR -4,00 EUR -0,23 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 73,5 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007030009

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNMBF

Deutsche Bank AG

Rheinmetall Buy

16:56 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.738,50 EUR -4,00 EUR -0,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Analyst Christoph Laskawi verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf den vor Weihnachten bekanntgegebenen Beschluss des Rüstungskonzerns, seine Autosparte innerhalb des ersten Quartals verkaufen zu wollen. Infolgedessen sei die Prognose angepasst worden. Obwohl der Verkaufserlös nicht von Bedeutung sein dürfte, sei der Schritt wegen der so frei werdenden Managementkapazitäten positiv. Rheinmetall könne sich auf das geplante Umsatzwachstum bis 2030 konzentrieren./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
2.100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.742,50 €		 Abst. Kursziel*:
20,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.738,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,79%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.152,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

16:56 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
12:21 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
10:06 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
18.12.25 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
18.12.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

finanzen.net Rheinmetall-Analyse im Fokus Rheinmetall-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie Rheinmetall-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
BNP Paribas Rheinmetall, Renk, Hensoldt, Tesla, Nvidia, Chevron, Halliburton - Ausblick mit Egmond Haidt
finanzen.net Rheinmetall-Aktie: Technische Analyse zeigt short -Chartsignal
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Dienstagnachmittag
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit grünem Vorzeichen
dpa-afx Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT uneins: US-Vorgehen in Venezuela - TKMS-Aktie stark nach Upgrade
UBS Rheinmetall – GD200 überboten
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX legt am Dienstagmittag zu
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Dr. Jutta Roosen-Grillo, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Rheinmetall AG: Executive Board decides to sell activities of the civil division Power Systems – Target is sale in the first quarter of 2026; update of outlook for continuing operation
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, sell
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, sell
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, buy
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, sell
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, sell
RSS Feed
Rheinmetall AG zu myNews hinzufügen